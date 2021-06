Iivo Niskanen teki Lauri Lepistöstä, 24, hiihto-Suomen kuumimman poikamiehen – antaa nyt mahdollisuuden rakkauden kesälle 2021: ”Ei sitä ikinä tiedä”

Lauri Lepistö uskoo, että se oikea voi tulla nurkan takaa vastaan koska tahansa.

Maastohiihtäjä Lauri Lepistö, 24, paljastaa, ettei tilanne ole muuttunut sitten viime talven: hän on yhä poikamies.

– Ei ole päivitettävää. Mennään ihan samoilla kuin silloin, hän kertoo.

Lepistöstä tuli maastohiihdon unelmien poikamies Falunin maailmancupin aikaan tammikuussa, kun maajoukkueen tähti Iivo Niskanen päätti jymäyttää ruotsalaista toimittajaa haastattelussa. Niskaselta kysyttiin päättyneestä kisasta englanniksi, mutta hiihtäjä vastasi suomeksi, että ”Kyllähän se Lepistön Lauri vielä ilmeisesti sinkku on” ja että ”kannattaisi varmasti lähteä lähestymään häntä ehkä Instan kautta viestittelemällä”.

Lepistö kertoi sittemmin, että yhteydenottoja ja treffiehdotuksia oli ropissut runsaasti Instagramin postilaatikkoon.

IS kysyi hiihtohurmurilta tuoreimmat kuulumiset rakkauden arvaamattomilla mutta jännittävillä laduilla.

Onko sinulla nyt takana kova treffitalvi, Lauri Lepistö?

– Koronan takia oli aika hiljainen. Talvella oli karanteeneja. Koetin ylläpitää koronakuplaa. Ihan valtavasti ei ole kerinnyt.

Millainen rakkauden kesä 2021 sinulla on edessä?

– Aika näyttää. Treenihommat alkavat taas. Urheilijan elämä on aika rajoitettua. Jotain varmasti… ei sitä ikinä tiedä, kuka tulee nurkan takaa tai mitä tapahtuu.

Joutuuko Iivo Niskanen heittämään siis ensi talvella samaa läppää kuin viime tammikuussa?

– Se on tehty selväksi, että jos kerran on autettu näin, niin olisi parempi aikaa tulla tulosta tai… ei enää toista kertaa tuon kokoluokan juttua. Se on ihan varma.

Lepistö on hiihtänyt maailmancupissa jo viitenä kautena. Viisi vuotta sitten hän oli huippulupaus, joka voitti nuorten MM-pronssia perinteisen hiihtotavan kympillä.

Paras sijoitus maailmancupissa on sen jälkeen ollut vasta 20:s. Se tuli sprintissä Rukalla viime talvena. Kahta poikkeusta lukuunottamatta viime MC-kausi sujui sijaluvuilla 30–70. MM-kisoissa tulokset olivat 36:s viidenkympin kisassa ja 52:s yhdistelmäkisassa.

Lepistö ei kuitenkaan ole kadottanut itseluottamustaan.

– Olen pystynyt osoittamaan, että pystyn normaalimatkoilla ja sprintissä hiihtämään 20 kieppeille. Varmasti paremminkin. Parhaat tulokset ovat näkemättä. Olen paikoitellen ollut kunnossa, joka oikeuttaisi parempiin tuloksiin, hän sanoo.

Viime talvi alkoi alkoi lupaavasti, mutta vuodenvaihteen Tour de Ski tylsytti terän. Lepistö ei kokenut palautuvansa loppukaudelle kunnolla.

– MM-kisojen 50 kilometrin kisa oli ihan hyvä, positiivinen valonpilkahdus. Tuntui, että silläkin matkalla pystyy jatkossa tekemään ihan hyvää tulosta.

Ensi kaudella päätavoite on Pekingin talviolympialaiset. Ne käydään korkeassa ilmanalassa ja kesäharjoittelu on se mukaista. Lepistö pyrkii nostamaan aerobista kapasiteettiaan tekemällä enemmän kestävyysharjoittelua ja vähemmän suorituskykytreeniä kuin viime kesänä.

– Luulen, että vuosien työ alkaa maksaa itsensä takaisin. Alkaa näkyä, että olen harjoitellut tosi kovasti ja hyvin. Olympialaisissa pitäisi hiihtää uran parhaat hiihdot, Lepistö luottaa.

