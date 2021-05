Anne Kyllönen sai tylyn puhelun – kommentoi nyt jättimäistä takaiskua

Anne Kyllönen on nimekkäin maastohiihdon maajoukkueringin ulkopuolelle jäänyt hiihtäjä. Olympiatalveen valmistautumien ei ainakaan helpottunut.

Suomen keskiviikkona julkaistusta maastohiihtomaajoukkueesta puuttui yksi hyvin tuttu nimi, ryhmään kaudesta 2011 lähtien kuulunut Anne Kyllönen.

33-vuotias hiihtäjä on edustanut Suomea kuusissa MM-kisoissa, viimeksi kolme kuukautta sitten Oberstdorfissa. Mukaan mahtuu myös olympiaedustus Sotshissa 2014.

Kyllönen oli luottavainen maajoukkuepaikkansa suhteen vielä kevättalvella, vaikka kausi oli vaikea. Loppujen lopuksi ryhmästä putoaminen ei kuitenkaan tullut hänelle sokkina – tai edes yllätyksenä.

– Osasin aavistaa jo etukäteen, että tämä on mahdollista. En koe maajoukkuepaikan menettämistä edes erityisenä pettymyksenä, sillä viime kauden tulokseni eivät olleet yksinkertaisesti riittäviä. Siitä syystä en ole mukana, takaiskusta huolimatta iloiselta vaikuttanut Kyllönen toteaa Ilta-Sanomille.

Naisten maajoukkueen vastuuvalmentaja Ville Oksanen on samoilla linjoilla urheilijan kanssa. Hänen mukaansa Kyllösen tiputtamiseen oli painavat syyt.

– Viime kauden tulokset määrittivät sen, ketkä pääsevät A-maajoukkueeseen. Kansainvälisten suoritusten perusteella ryhmä meni aika selvästi tuosta poikki, Oksanen selventää.

Pidätkö maajoukkuevalintoja oikeudenmukaisina, Anne Kyllönen?

– Minulla ei ole muihin valintoihin kommentoitavaa.

Kyllönen oli Oberstdorfin MM-kisoissa sprintin 37:s ja vapaan kympin 40. Maailmancupin henkilökohtaisilla matkoilla hän ylsi viime kaudella parhaimmillaan sijalle 31.

– Ylivoimaisesti huonoin kausi aikuisurallani, viestin olympiahopeamitalisti niputtaa.

Sekä Kyllönen että Oksanen kertovat, ettei kovasta päätöksestä käyty ennakkoon sen syvällisempiä keskusteluja.

– Minulle soitettiin ja kerrottiin, etten ole joukkueessa. Ei muuta, hiihtäjä toteaa.

– Harmittavan kauan siinä meni, Oksanen sanoo.

Kyllönen taustajoukkoineen on ruotinut talven karuja pettymyksiä ankarasti koko kevään ajan. Vielä edelliskaudella hän hiihti säännöllisesti maailmancupin pisteille, mutta nyt sekin vauhti oli aivan liian tuimaa.

– Viime kaudella oli myös terveysmurheita, mutta päällimmäisenä oli ylikuormitusongelma. Harjoittelu meni rajusti yli. Keho oli fyysisesti ja psyykkisesti todella kovilla koko kauden ajan ja sen jälkeen. Siitä olen koettanut nyt palautua.

Kyllönen kertoo saaneensa kevään mittaan ”erittäin mielenkiintoisia yhteistyöehdotuksia”. Hän ei halua hiiskua mystisistä tarjouksista vielä enempää, mutta yksi asia on varma: muutoksia tehdään.

Yhteistyön jatkaminen henkilökohtaisen valmentajan Reijo Jylhän kanssa on myös mietinnän alla.

– Reijon kanssa on käyty keskusteluja ja käydään jatkossakin. Tämä on uusi tilanne sekä hänelle että minulle. Nyt pitää istua alas ja miettiä, miten pystyn järjestämään olympialaisia palvelevan leirityksen ja millä keinoin saan suoritustason takaisin sinne, missä se on parhaimmillaan ollut.

Olympiapaikan tavoittelu ei ainakaan helpottunut keskiviikon uutisen jälkeen, mutta luovuttamaan Kyllönen ei suostu. Treenikausi on korkattu käyntiin virkein mielin.

– Tänä aamunakin kävin jo parin tunnin lenkillä. Tiedän, mikä on välttämätöntä olympialaisiin valmistautumisessa, ja sitä kaavaa minun on noudatettava nytkin.