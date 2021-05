Hiihdon norjalaistähti jätti koko kauden väliin – kertoo nyt dramaattisen ratkaisun syyt: ”Se oli brutaali viesti”

Ingvild Flugstad Östberg ei hiihtänyt lainkaan maailmancupissa kaudella 2020–21.

Norjalaishiihtäjä Ingvild Flugstad Östberg yllätti hiihtomaailman täysin viime marraskuussa. Tuolloin hän ilmoitti jättävänsä koko kauden väliin ja keskittyvänsä Pekingin talviolympialaisiin 2022.

Östberg kärsi edellisen kauden aikana terveysongelmista, esimerkiksi ylirasituksesta ja jalkavaivoista. Hän on voittanut urallaan mm. kaksi olympiakultaa ja yhden MM-kullan. 2019 Seefeldin MM-hiihdoissa hän nappasi kolme hopeaa ja kaksi pronssia.

Östberg on pysynyt pitkälti hiljaa poissaolonsa aikana, mutta antoi torstaina haastattelun Norjan TV2:lle, jossa kertoi päätöksensä syitä. Hiihtäjän mukaan Norjan maajoukkuelääkärit kielsivät häntä aloittamasta maailmancupkautta terveyssyistä.

– Olin harjoitellut hyvin, mutta päätös tehtiin, että olisi terveyteni kannalta parasta olla sivussa. Se oli brutaali viesti, kun olin kuvitellut kilpailevani maailmancupissa. Sitä oli vaikea ymmärtää, Flugstad Östberg kertoo TV2:lle.

Flugstad Östberg ei osaa vielä sanoa milloin hän on taas kisakunnossa. Hän on parannellut mm. jalan rasitusmurtumaa mutta sanoo, ettei paluuseen ole ”mitään hokkuspokkustemppuja”.

Yksi ongelmakohta hiihtäjälle on ollut harjoittelun ja ravinnon tasapaino.

– Huippu-urheilussa tämä on jatkuvaa tasapainoilua. Minulle se on hankalaa ja vaativaa. Joskus treenaan liikaa ja liian kovaa, ja se on vaikuttanut terveyteeni. Ei ole mitään järkeä seistä tässä ja surkutella menneitä, mutta on vaikeaa, kun asioiden muuttaminen on hidasta. Olen oppinut ymmärtämään, miten vakavasta asiasta on kyse.

Flugstad Östberg kiittelee, että on saanut hyvän tiimin ympärilleen auttamaan häntä.

– Minulla on lääkäri, ravitsemusterapeutti, valmentaja ja psykologi apunani. Käymme läpi kaikkea siitä miten paljon pitäisi treenata aina ruokavalioon saakka. Arvostan todella saamaani apua. Luulin jo tulevani hulluksi. Pelkäsin putoavani mustaan aukkoon ja masentuvani, mutta olen pitänyt pääni veden pinnan yläpuolella. Voin hyvin.