Sami Jauhojärvi lataa kovaa tekstiä hiihtopiirejä kuohuttavasta ehdotuksesta – löysi norjalaisten puheista heti uhkakuvia

Olympiavoittaja ja tv-kasvo Sami Jauhojärvi ottaa tiukasti kantaa hiihtoväkeä kuohuttavaan ehdotukseen.

Norjassa ja Ruotsissa on noussut pintaan keskustelu siitä, että pitäisikö maajoukkueet lopettaa maastohiihdon maailmancupista. Hiihtoväkeä kuohuttavasta asiasta kirjoittavat muun muassa norjalainen VG-lehti ja ruotsalainen Expressen-lehti.

Kyseisessä keskustelussa maajoukkueiden tilalle on ehdotettu pyöräilystä tuttua mallia, jossa hiihtäjät kilpailisivat talleissa sponsorien tuella.

Esimerkiksi Norjan supersivakoija Johannes Hösflot Kläbo on VG-lehden mukaan antanut periaatteellisen tukensa hiihtotalleille. Hän sanoi VG-lehdelle pitävänsä ehdotusta jännittävänä ja totesi samassa aiheyhteydessä, että keskustelu maastohiihdon uudistuksista on tervetullutta.

Ilta-Sanomat otti asiassa yhteyttä arvostettuun asiantuntijaan, olympiavoittaja Sami Jauhojärveen. Hän ei pidä mainittua mallia lainkaan ongelmattomana.

Sami Jauhojärvi, mistä tässä on mielestäsi ylipäätään kyse?

– Norjan kaltaisessa maassa on yrityksiä, jotka tarvitsevat ja haluavat näkyvyyttä tällaisen toiminnan kautta. Ne eivät saa sitä välttämättä perinteisen maajoukkuemallin kautta.

Löytyisikö Suomesta innostuneita yrityksiä ja sponsoreita tällaiseen toimintaan?

– Ei älyttömästi. Keski-Euroopan maat todennäköisesti lähtisivät jyräämään, ja Norja ja Ruotsi olisivat edelläkävijöitä.

– Käyttäisin tässä esimerkkinä pitkien matkojen Ski Classics -sarjaa, jonka toiminta on jo aika isoa. Ei sinnekään ole oikein löytynyt isosti suomalaisia tekijöitä ja toimijoita.

Miten näet tämän ehdotuksen suomalaisen hiihtäjän kannalta?

– Väistämättä monet nuoret ja kehityskelpoiset kyvyt jäisivät tässä lapsipuolen asemaan. He eivät pääsisi joukkueisiin, näihin talleihin. En usko, että näillä yritys- ja sponsorointijoukkueilla olisi kovinkaan montaa sellaista niin sanottua kehitysryhmää, jossa kehittyisi ja pääsisi eteenpäin urallaan.

– Tähtihiihtäjät kyllä näihin yritysporukoihin valikoituisivat, mutta tällaiset maajoukkueen muut tukipilarit, eli hiihtäjät, jotka eivät aina takuuvarmasti sitä huippumenestystä tuo, mutta ovat tärkeitä esimerkiksi viestiryhmän kannalta, jäisivät niin sanotusti paitsioon.

– Minun näkemykseni mukaan nuoren suomalaisen hiihtäjän urakehitys vaikeutuisi. Muutamat, jo nuorena tulosta tehneet pääsisivät näihin ammattitalleihin, mutta tulisi niin sanotusti väliinputoajia, joille tukea ei riittäisi. Iso joukko hiihtäjiä todennäköisesti jämähtäisi siihen.

Mikä Suomen Hiihtoliiton rooli olisi esitetyn mallin toteutuessa? Olisiko se vain lähinnä arvokisojen, kuten MM-kisojen ja olympialaisten koordinointia?

– Hiihtoliitolla on iso rooli lajin sanansaattajana Suomessa. Heiltä vietäisiin täysin, tai ainakin iso osa rahoituksesta pois. Samalla Hiihtoliiton toiminnan näkyvyys kärsisi, jos toiminta menisi enemmän yritys- ja sponsorointipohjaiseksi.

– Olisiko Hiihtoliitolla käytännössä tosiaan sitten vain se arvokisajoukkueiden koordinointi, sitä on vaikea sanoa. Onko sitten ylipäätään järkeä lähteä tähän ammattitallitoimintaan? Maastohiihdossa on iso rooli arvokisoilla ja maailmancup on vain osa sitä ruljanssia.

Etenkin Norjasta on viime aikoina tulvinut ehdotuksia maastohiihdon uudistamiseen. Aiemmin esille on noussut muun muassa puheet perinteisen hiihtotavan lopettamisesta kansainvälisissä kisoissa. Mistä tässä Norjasta ja osittain Ruotsistakin kumpuavasta uudistusehdotusten tulvassa on mielestäsi kysymys?

– Nämä ovat sellaisia maita, joilla on valtaa Kansainvälisessä hiihtoliitossa ja näiden maiden sanoilla on painoarvoa. Siellä on ymmärretty, että maastohiihto on kehittynyt aika lailla erilaiseksi lajiksi kuin se oli 1980- ja 1990-luvuilla. Pelkästään maastohiihdon vauhdit ovat kasvaneet toistakymmentä prosenttia 20 viime vuoden aikana. Kyllä se silloin on todettava, että laji ei ole sama kuin se oli 1990-luvulla.

– Suomen periferia on sellainen, että täällä vastustetaan aina ja kaikkea. Mutta laji elää ja kehittyy, ja siinä pitää päättäjien ja sääntöjen elää mukana.

Annoit edellä mielenkiintoisen lausunnon Suomen suhtautumisesta hiihdon uudistuskeskusteluun. Toteamuksesi kaipaa hitusen täsmennystä. Olisitko siis esimerkiksi valmis lopettamaan perinteisen hiihtotavan kansainvälisistä kisoista, niin kuin esitetty on?

– En minä perinteistä hiihtotapaa missään nimessä kokonaan heivaisi pois. Mutta esimerkiksi tasatyönnön rajoitukset pitäisi poistaa. Se on keinotekoista lajin kehittymisen rajoittamista. Se on vähän sama kuin laitettaisiin F1-autoihin moottorit Fiat 600 -mallista. Ketä se enää sitten kiinnostaa?