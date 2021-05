Sami Jauhojärvi kaapattiin Yleltä toiselle kanavalle – rakastettu tv-kasvo paljastaa yhden ehtonsa siirrolle

Nelikymppisiään haravan varressa viettävä Sami Jauhojärvi kertoo Ilta-Sanomille loikkauksestaan Yleltä Viaplaylle.

Sami Jauhojärvi, 40, on saanut kosolti kiitosta tv-töistään.­

Urheilun televisiobisneksessä toimiva Nordic Entertainment Group teki hiljattain kovan satsauksen pestaamalla selostaja Jussi Eskolan ja asiantuntija Sami Jauhojärven maastohiihtotiimiinsä.

Pitkän linjan yleläisen Eskolan ja hiihdon olympiavoittaja Jauhojärven yhteistyö on ollut selostamossa sujuvaa ja kaksikko on saanut paljon kiitosta työstään.

NENT Group on hankkinut hiihtolajien maailmancupien tv-oikeudet ensi kaudesta lähtien. Sopimus on viisivuotinen ja kattaa muun muassa hiihdon vuosien 2023 ja 2025 MM-kisat sekä maastohiihdon Suomen cupin.

Yhtiön esityskanavia Suomessa ovat Elisa Viihde Viaplay -palvelu ja television V sport -kanavat.

Yhtiössä ollaan innoissaan Eskolan ja Jauhojärven kaappauksesta, ja NENT Group Finlandin urheilupäällikkö Ville Klinga hehkutti Eskolaa ja Jauhojärveä maasta taivaisiin yhtiön tiedotteessa.

Ilta-Sanomat tavoitti Jauhojärven keskiviikkona haravoimasta. Hän täyttää tänään keskiviikkona 40 vuotta.

– En aio juhlia. Ei vanhuutta kannata juhlia, hyväntuulinen Jauhojärvi ilmoitti.

Ei edes viikonloppuna?

– Kun on nuoruudessa juhlinut, niin ei tarvitse enää vanhana, Jauhojärvi veisteli.

Uudesta pestistään Jauhojärvi juttelee innostuneena.

– Tämä on pieni hyppy tuntemattomaan sikäli, että olemme Ylellä tottuneet tietynlaiseen työtapaan ja nyt katsotaan, että mikä se on Viaplaylla. Mutta sen mitä olen heitä muissa lajeissa seurannut, niin hyvä energia heillä on siellä ollut. Ja viimeisen päälle tuntuvat asioita tekevän. Pääsemme ammattimaiseen taloon.

Jauhojärvi paljastaa mielenkiintoisia seikkoja loikkauksestaan toiselle kanavalle.

– Olimme tietysti puhuneet Jussin kanssa keskenämme mahdollisesta siirrosta. Jussi kertoi, että hänelle oli tällainen mahdollisuus auennut. Sitä kautta sitten Viaplay oli minuunkin yhteydessä.

– Voin paljastaa, että totesin Viaplaylle, että jos Jussi ei siirry, niin en siirry minäkään.

Jauhojärvi kehuu yhteistyötään Eskolan, 48, kanssa.

– Jussi antaa minulle mahdollisuuden tuoda omaa asiantuntemusta julki ja teemme molemmat taustatyöt tunnollisesti valmiiksi. Jussi on työparina sellainen, että meillä sujuvat hommat hyvin yksiin.

– Kunnioitamme toisiamme, mutta uskallamme myös kyseenalaistaa toisemme. Olemme myös ennen kauden alkua käyneet työnjaon tarkasti läpi. Meillä on selkeät pelisäännöt.

Minkälainen rooli rahalla ja työstäsi maksettavalla korvauksella oli siirrossasi?

– Enemmän minulla oli vaikuttimena se, että saan edelleen tehdä hiihtoa. Se on minun päähomma.

Joka tapauksessa taidat nauttia melkoisesti nykyisestä työstäsi?

– Kyllä! Saan edelleen olla itselleni rakkaan lajin parissa ja samalla pysyn sisäpiirissä mukana.