Aleksi Valavuorelta yllätysveto – tällaisella projektilla hän aikoo kuitata puolen miljoonan verovelat: ”Myimme 25 tonnin paketin viisi minuuttia sitten”

Aleksi Valavuori järjestää Valahiihto-nimisen tapahtuman.

Urheilupersoona Aleksi Valavuori järjestää Valahiihto-nimisen tapahtuman, jonka tarkoituksena on saada Valavuorelle kasaan rahat hänen mittaviin verovelkoihinsa. Tapahtuma järjestetään 8.2.–16.3.2022.

Valavuori tuomittiin tammikuussa kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta kahden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Valavuori joutuu maksamaan verottajalle takaisin välttämänsä noin 400 000 euroa. Lisäksi päälle tulee korot, jotka nostavat summan Valavuoren mukaan noin puoleen miljoonaan euroon.

Valahiihto-tapahtumassa hän hiihtää 30 päivän aikana yhteensä miljoona metriä, siis tuhat kilometriä.

Hän myy jokaisen hiihtämänsä metrin verkkosivuillaan ja tavoitteena on koota miljoona euroa. Jos hän onnistuu, summa menee valavuori.com-sivuston mukaan:

– Ulosoton kautta vanhoihin veroihin, korkoihin, uusiin tuloveroihin ja muihin pienempiin kuluihin.

Myynnissä on erilaisia paketteja, jotka sisältävät ostettavia treeniohjelmia, lippuja tapahtuman päätösjuhliin ja niin edelleen.

Ilta-Sanomat esitti Valavuorelle joukon kysymyksiä.

Mistä sait idean Valahiihdosta, Aleksi Valavuori?

– Minulla oli kolmen vuoden tappelua verottajan kanssa. Sitten tuli penalty ja myönnettiin syyllisyys. Tuli verot maksettavaksi. Neljä sataa kiloa plus korot. Siinähän on korkoja jo yli satkutonni. Eli yli puoli milkkua. Minulla oli siinä vaiheessa muutenkin aika vittumainen tilanne elämässä. Mutsi teki kuolemaa.

– Ilmoittauduin Kaisa Mäkäräisen hiihtoleirille. Aikaisemmin olisin vetänyt monta viikkoa pään täyteen ja yrittänyt paeta kaikkea paskaa ja itse aiheutettuja ongelmia. Mutta mä menin hiihtämään. Olin ylivoimaisesti leirin paskin hiihtäjä. Olin kahden kilometrin hiihtämisen jälkeen aivan poikki. Kiipesin Vuokatinvaaraa ylös ja sain aivot nollattua, kun pystyin keskittymään vaan siihen, että selvisin mäestä. Minulla oli muutama tunti päivässä aikaa miettiä, miten itse kaivettu kuoppa selvitetään.

– Leirillä ajatus hiihdosta syntyi. Olen aloittanut treenaamisen. Hiihto yhdistää aika paljon asioita, joita olen koko historiani aikana tehnyt: myynyt urheilua, täyttänyt halleja, tuonut aika paljon ulkomaista pääomaa Suomeen, kuten tähänkin projektiin tuon. Harvoin olen itselleni ottanut mitään älytöntä siitä, mutta nyt on aika tehdä itselle projekti.

Miten projekti on otettu vastaan?

– Niin kuin aina minun projektini. Tulee posia ja negaa. Suhde on muuttunut. Sanotaan, että 90 pinnaa posia ja 10 pinnaa negaa. Kaikki palaute on tietenkin tervetullutta. Kaikki mitä teen, herättää tunteita.

Miksi joku lähtisi tähän mukaan?

– Ennen kaikkea haluan osoittaa itselleni ja myöskin muille, että vaikka kuinka tässä on kustu hommia ja joskus ehkä myös onnistuttu, mutta myös epäonnistuttu tosi paljon, niin koskaan ei ole liian myöhäistä korjata asioita. On ollut vaikeaa, mutta syy löytyy täysin peilistä. Niin kauan, kuin sulla on terveys jäljellä, on sulla ihan kaikki.

Aiotko todella maksaa verovelkasi?

– Kyllä olen ilmoittanut jo oikeudessa, että teen kaikkeni, jotta saan joka helvetin sentin ja euron maksettua. Tapoihini ei koskaan ole kuulunut lähteä karkuun. Olen itse pitkittänyt itse aiheutettuja ongelmia aivan liian pitkään. Sen takia ongelmat ovat paisuneet niin suuriksi. Minulla on vakaa aikomus saada jokainen euro maksettua. Minun pitää saada rahoitus järjestettyä hyvinkin nopeasti, koska korko on niin kova. Se on vähän yli seitsemän prosenttia. Pelkästään tänä vuonna verovelka kasvaa korkoa noin 40 tonnia nettoa.

Mitä, jos projekti ei lähde lentoon?

– En ole miettinyt sellaista vaihtoehtoa. Minulla ei ole varaa epäonnistua.

Sinulla on eri paketteja myynnissä. Kallein maksaa satatuhatta euroa. Mikä on isoin, mikä on myyty?

– 25 000 euroa, eli 25 kilometrin paketti. Myimme sellaisen viisi minuuttia sitten.

Oletko nyt varmasti tarkistanut kaiken, ettei tästä tule uutta rahankeräysrikossyytettä niin kuin Adrian Solanon tapauksessa Lahden MM-hiihdoissa 2017?

– Olen. Kyllä. Tässä ovat minua viisaammat hoitamassa kaiken. Olen vain töissä tässä projektissa. Minun persettäni myydään. En edes näe mitään rahaliikennettä. Myymme pääsylippuja ja treeniohjelmia eli ihan normiasioita, joita muutenkin myydään urheilu- ja viihdetapahtumissa. Ei ole kyse mistään keräyksestä tai mistään muustakaan. Tässä ei kerätä mitään.