Iivo Niskaselta paljastus MM-pettymyksen taustalta – huomasi järisyttävän asian kesällä: ”Voi kuulostaa erikoiselta”

Rajusti kasvanut maksimitehoisen harjoittelun määrä ja erikoinen koronakausi aiheuttivat Suomen ykköstykille suuria vaikeuksia. Olympiamenestystä haetaan paluulla vanhoihin oppeihin.

Kilpailukautensa kotimaassa viiden voiton putkeen lopettanut Iivo Niskanen, 29, pakkasi autoaan Kuusamossa maanantaina iltapäivällä.

Edessä oli siirtyminen vaimo Saana Niskasen kanssa Muonioon, jossa kauden kilpailutuloksiin pettynyt Niskanen vielä viikon verran hiihtelee ja nauttii Lapin keväästä. Sen jälkeen alkaa 2–3 viikon lepojakso, ja Pekingin olympiaharjoittelu käynnistyy toukokuussa.

Niskanen on viime aikoina niputtanut kauttaan valmentajansa Olli Ohtosen, maajoukkuevalmentajien ja -huoltomiesten sekä lääkärien kanssa. Maanantaina hän oli vihdoin valmis puhumaan asioista julkisesti, kun pettymysten aiheuttamiin koviinkin tunnetiloihin on tullut etäisyyttä ja asioita on käyty analyyttisesti läpi.

– Kausi 2020–21 toi harjoittelupuolelle todella paljon lopulta tuloksiin heijastuneita muutoksia, joita en kesken kauden halunnut julkisesti avata. Moni yritti spekuloida, mistä oli kyse, mutta eihän sitä voinut tietää kuin Olli 99,5- ja minä 100-prosenttisesti, naurahti Niskanen.

Sunnuntai-iltana hän kävi Kuusamon Suomen cupin kilpailujen päätteeksi Ristomatti Hakolan kanssa 100 kilometrin ”verryttelylenkillä” Koillismaan maastoissa.

– Nautiskeluvauhtia mentiin. Vanha treenikaverini Anders Aukland näytti sen sijaan Norjassa hiihtäneen 700 kilometriä. Se on jo enemmän ihmis- ja syömiskoe kuin hiihtokoe.

Aukland on aikanaan juossut 3000 metriä hiihtäjäksi huippuaikaan 8.02, ja juoksu otti ennennäkemättömän suurta roolia myös Niskaselle viime kesäksi räätälöidyssä harjoitusohjelmassa. Mies syttyi asfaltinnielemiseen ja radan kiertämiseen täysillä

– Aloin lappaa todella kovilla tehoilla ratajuoksua ja erilaisia intervalleja jo toukokuussa. Se tarkoitti sitä, että erittäin kuormittavan eli maksimitehoisen harjoittelun suhteellinen määrä harjoittelun kokonaisuudesta kasvoi paljon.

Iivo Niskanen osallistui kesällä 2019 HCR-juoksutapahtumaan Helsingissä. Puolimaratonilla olisi tullut kelpo aika, mutta mestarihiihtäjä harhautui opastusvirheen takia väärälle reitille kesken rupeaman.­

Kun samaan aikaan esimerkiksi harjoitusaikaa syövä leirimatkustelu jäi koronapandemian vuoksi pois, harjoittelua ylipäätään tuli erittäin paljon.

Niskanen muistelee, että huomasi olevansa kesä-heinäkuun taitteessa aivan huikeassa iskussa.

– Voi kuulostaa erikoiselta, mutta olin silloin todennäköisesti paremmassa kunnossa kuin koskaan sitä ennen tai sen jälkeen. Sitten alkoi kuitenkin kuormituksen kontrollointi mennä vaikeaksi ja tuli alipalautumista. Tilanne saatiin uudestaan hallintaan vasta marraskuussa. Kilpailukauden alla ja oikeastaan koko ajan tein mattotesteissä erinomaisia tuloksia. Mitattavista fyysisistä ominaisuuksista ei löytynyt syytä siihen, että MM-mitalia ei tullut.

Niskanen on menestyskausillaan onnistunut virittämään itseään arvokisakuntoon klassisella tavalla eli kilpailemalla kovilla radoilla ja kovimpia vastaan.

Päättyneen kansainvälisen kauden ohjelma koronatilanteineen jäi tämän suunnitelman toteuttamiseksi aivan liian repaleiseksi.

– Tour de Skiltä jäätiin pois ennen kaikkea koronan takia, mutta olisihan se mahdollinen menestyskin vähän kädenlämpöiseltä norjalaisten poissaollessa tuntunut. Eihän se SM-kultakaan enää ihan samanlaista tunneaaltoa nostata kuin nuorena miehenä.

Iivo Niskanen otti Ristijärven SM-kisojen 50 kilometrillä (v) kultaa suurimmalla marginaalilla modernin suomalaisen hiihtohistorian aikana.­

Niskanen jatkaa menestyksen tavoittelua täsmälleen saman taustaryhmän kanssa kuin nyt. Oberstdorfin MM-kisoista muistetaan hyvin hänen turhautuneet purkauksensa sekä 50 kilometrin (p) kilpailun aikana että jälkeen.

Suksivarikolta tuli alle pari, joka oli pitokäsitelty eri tavalla kuin 6:nneksi sijoittunut Niskanen halusi. Se saattoi maksaa mitalin.

– Voin maailman tappiin spekuloida, olisinko ottanut mitalin, jos olisi ollut pohjissa samat tällit kuin norjalaisilla. Päänousuun hiihto tuntui pitkään rennolta ja helpolta, ja sain koko ajan porukan siellä niin sanotusti jonoon. En kuitenkaan voi sanoa varmaksi mitään, tämä ei ole ihan niin helppoa. Se suksenvaihtoepisodi on nyt jo maahan kaatunutta maitoa.

– Haluan korostaa, että minusta maajoukkuetoiminnassa ei ollut mitään sellaista rakenteellista tai ammattitaidollista ongelmaa, josta haluaisin millään lailla valittaa. Jos siis jollekulle olisi sellainen mielikuva syntynyt.

Yhden uran raskaimman pettymyksen hetki: Iivo Niskanen ui tummissa vesissä, kun kauden päätavoite eli 50 kilometrin (p) MM-kilpailu Oberstdorfissa jätti käteen 6. sijan.­

Niskanen toki toteaa, että vaikka päämatkan 6. sija oli kamala pettymys, yksittäisenä suorituksena se oli huikean MM-viestiosuuden rinnalla kauden parasta.

– Nyt edessä ovat olympia- ja MM-kisat, ja tekemisessä palataan tämän eräänlaisen kokeilukauden jälkeen niihin juttuihin, jotka 2017 ja 2018 toivat arvokisakultaa. Se on myös mahdollista, koska pandemiatilanteen helpottaessa maajoukkueen harjoitusleirityksissä ja kilpailukauden juoksutuksessa palattaneen normaalitilan suuntaan.

Harjoitussisältöjen puolella on jo selvää, että kovimpien tehotreenien määrää pudotetaan selvästi kuormituskontrollin varmistamiseksi.

Tähän kauteen täysin vailla korkean paikan leirejä valmistautunut A-maajoukkue mennee ensimmäiselle alppileirilleen jo touko-kesäkuun taitteessa. Pekingissä hiihdetään olympiamitaleista korkeassa ilmanalassa.

– Päämatkat ovat samat kuin ensimmäisissä olympiakisoissani, sanoo Niskanen ja viittaa 15 kilometrin (p) väliaikalähtöön, parisprinttiin (p) ja 4x10 kilometrin viestiin.

Vaikka kauden tavoitteet eivät toteutuneet, Niskanen kertoo tehneensä helpottavan havainnon.

– Ollaan yhä niissä porukoissa, joille niitä mitaleita jaetaan, kunhan kaikki onnistuu. Ja ehkä hiihdon seuraajille opettavainen kausi siinä mielessä, että se kaikessa onnistuminen on huippu-urheilussa aika vaikea temppu.