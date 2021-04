Frida Karlssonin tuskanhuuto kuului metsästä – äiti ryntäsi auttamaan Ruotsin hiihtotähteä

Frida Karlssonin urakka Ruotsin mestaruuskisoissa päättyi dramaattisesti.

Frida Karlssonin kausi on ollut ongelmien sävyttämä. Kuva on Oberstdorfin MM-kilpailuista.­

Ruotsin hiihtotähden Frida Karlssonin vaikeudet jatkuivat sunnuntaina Kalixissa, jossa naiset kilpailivat 30 kilometrin Ruotsin mestaruudesta.

Karlsson, 21, aloitti terävästi ja johti kilpailua ensimmäisellä väliaikapisteellä.

Ruotsalaissivakoitsija oli vielä toisena 8,7 kilometrin kohdalla voittoon hiihtäneen Ebba Anderssonin takana.

Karlsson joutui suureksi harmikseen keskeyttämään kilpailun sen puolivälissä, koska hänen jalkansa kramppasivat pahasti.

Karlssonin äiti Mia oli paikalla tyttärensä edustaman seuran johtotehtävissä. Hän riensi paikalle ladunvarteen helpottamaan tuskaa.

– Hän vain huusi metsässä, että lihaksensa eivät ole koskaan tuntuneet yhtä kireiltä. Yritin hieroa ja venytellä häntä. Hänen ei olisi pitänyt koskaan startata kilpailuun, koska tunsi ongelmia jo parisprintissä, Mia Karlsson sanoi Aftonbladetille.

Frida Karlsson on kärsinyt terveysongelmista tällä kaudella. Hän sanoi Expressenille, että jalkaongelmat ovat aiheuttaneet ongelmakierteen myös hänen kehonsa muihin osiin.

– Tämä on asia, joka todellakin täytyy purkaa palasiksi. Ennen tätä kilpailua kuntoutin itseäni pari viikkoa, jotta olisin iskussa. Mutta todellakaan niin ei tapahtunut. Jalkaongelmani on ratkaistava. Se on suurin minun suurin vastustajani.

Kalixissa keskeyttämiseen päättynyt kilpailu oli Karlssonin viimeinen tällä kaudella.

– Ajattelin, että voinhan kilpailla vielä yhden kerran. Kai tässä ollaan aina yhtä tyhmiä.

Seuraavaksi hän aikoo levätä kunnolla.

– Täytyy palautua ja aloittaa kaikki alusta, hän naulasi.

Karlsson saavutti Oberstdorfin MM-kisoissa pronssia 30 kilometrillä, vaikka kaatui matkalla ja joutui heti kisan jälkeen sairaalaan.

Karlsson joutui vuonna 2020 terveystarkastuksen jälkeen pakkolepoon ylirasituksen takia.