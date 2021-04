Ruotsalaiset vaativat valtavaa muutosta naishiihtoon – Krista Pärmäkoskella tiukka kanta kohuehdotukseen: ”En koe loukkaavana”

Ruotsin tähtihiihtäjät kritisoivat kovaan ääneen naisten kilpailumatkoja. Suomalaiskollegat kommentoivat asiaa perjantaina Rukalla.

Ruotsin tähtihiihtäjät ja maajoukkueen johto nostivat hiljattain kissan pöydälle.

Länsinaapurin hiihtokerma kritisoi SVT:n artikkelissa kärkkäästi sitä, miksi naiset hiihtävät yhä edelleen lyhyempiä matkoja kuin miehet.

– On todella outoa, että miehet hiihtävät tuplasti pidempiä matkoja kuin me esimerkiksi yhdistelmähiihdossa. Se on jopa vähän loukkaavaa, latasi Frida Karlsson.

Linn Svahn muistutti, että niin miehet kuin naiset pelaavat jalkapallossa 90 minuuttia.

– En ymmärrä, miksei hiihdossa voisi olla sama asia.

Ruotsin maajoukkueen päävalmentajan Anders Byströmin mukaan ruotsalaisten huoli jaetaan monessa muussakin hiihtomaassa.

– Olemme keskustelleet siitä pitkin talvea, ja uskon, että asiasta keskustellaan keväällä Fisin kokouksessa. Nyt Vegard Ulvang (Fisin maastohiihtokomitean puheenjohtaja) on nähnyt ja lukenut ehdotuksemme. Ajamme asiaa, ja se on monen muunkin maan toive, Byström totesi SVT:lle.

Frida Karlsson lykki Oberstdorfissa kaksi hopeaa ja pronssin.­

Maailmancupin kisoja liki 20 vuotta kiertänyt Riitta-Liisa Roponen ei halunnut ottaa kantaa rajanaapurista kantautuvaan ehdotukseen.

– Olen ollut tyytyväinen näihin matkoihin, joita meillä on. Muuta en nyt osaa tässä kohtaa sanoa, hän ilmoitti perjantaina Rukalla.

Myöskään Krista Pärmäkoski ei näe asiaa samalla lailla kuin kilpasisko Karlsson.

– En ole kokenut asiaa loukkaavana. Jos muutoksia tehtäisiin, näkisin järkevämmäksi sen, että miesten kisoissa matkoja lyhennettäisiin kuin meillä pidennettäisiin.

Syy on selvä: Therese Johaugin ylivoima on jo nyt huumaavaa, vaikka matkat ovat lyhyempiä kuin miesten kilpailuissa.

– Jos meille lyödään yhtäkkiä 50 kilometrin kisoja, niin onhan se selvä, että Johaug voittaa entistäkin selvemmin. Miehissä se kärjen taso on niin paljon laajempi kuin meillä. Jos matkojamme pidennettäisiin, erot vain kasvaisivat, 30-vuotias Pärmäkoski sanoi.

Maastohiihdon Suomen cup huipentuu sunnuntaina vapaan hiihtotavan yhteislähtöihin. Naiset hiihtävät 15 ja miehet 20 kilometriä.