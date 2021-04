Joni Mäen reaktio kertoo kaiken – huippuhiihdossa kytee massiivinen olympiapommi

Pekingin olympialaiset koittavat alle vuoden kuluttua, mutta moni asia on vielä epävarmaa.

Pekingin talviolympialaisten on määrä alkaa Kiinassa alle vuoden kuluttua, 4. helmikuuta 2022. Maastohiihdossa kilpaillaan Zhangjiakoun alueella noin 1700 metrin korkeudessa.

Paljoa muuta ei kisapaikasta ja -laduista tiedetäkään. Tämän vahvistaa parisprintin MM-hopeamitalisti Joni Mäki.

– Ei mitään hajua. En ole nähnyt mitään videota tai kuvaa sieltä. Ei pienintäkään tietoa, miltä siellä edes näyttää, hän ilmoitti perjantaina Rukalla hämmennystä äänessään.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentajan Teemu Pasasen mukaan epäselvä tilanne ei ole muuttumassa hetkeen. Maajoukkueelle toimitettiin maaliskuussa luonnoksia latuprofiileista ja -kartoista, mutta kaikki muu on tukevasti hämärän peitossa.

– Valmennusjohdolla on nyt jonkinlainen käsitys laduista, mutta nekin saattavat järjestäjien mukaan vielä muuttua. Toki se tuo valmennuksellisiakin haasteita, mutta se ei ole läheskään yhtä suuri ongelma meille kuin suksihuollolle. Huollolle olisi ehdottoman tärkeää päästä tutustumaan lumiolosuhteisiin, Pasanen toteaa.

Aasian vuoristoilmastossa lumen koostumus on tyystin erilainen kuin tutuilla Suomen laduilla tai Euroopassa. Huoltotiimillä on ollut tapana käydä tutustumassa arvokisalatuihin kisoja edeltävänä talvena, mutta nyt reissusta on ollut turha edes haaveilla koronavirustilanteen takia.

– Onneksi Pyeongchangin olympialaiset olivat hyvin samankaltaisissa olosuhteissa ja lumessa lienee paljon samankaltaisia elementtejä. Se auttaa ehkä pikkaisen, mutta huollon olisi silti hyvä päästä käymään siellä, päävalmentaja huokaisee.

Suomen maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen.­

Pasanen ei tiedä, milloin voidenikkarit voivat matkustaa Zhangjiakouhun – tai voivatko ylipäätään.

– Se ei ole niin helppoa, koska paikalliset eivät päästä kisapaikoille meitä eikä muitakaan. Sellainen reissu toteutuu aikaisintaan ensi talvena, sillä eihän siellä ole edes lunta enää. Asian selvittely on Olympiakomitean käsissä.

Kuvamateriaalista ja videoista olisi merkittävää hyötyä urheilijoille, jotka alkavat vähitellen suunnitella kesäharjoittelun painopisteitä.

Niitäkään ei ole näkynyt tai kuulunut.

– Muutama päivä sitten mietin, että minkähän näköistä siellä on. Kaikissa muissa MM-kisoissa olen käynyt esikisassa tai treenaamassa ja olen pystynyt visioimaan tilanteita harjoituskaudellakin. Nyt on tosi erikoista lähteä rakentamaan olympialaisia kohti, kun pylväsprofiili on ainoa asia, mitä tiedän koko laduista, Mäki harmittelee.