Charlotte Kalla räväytti härskillä pilalla – intoili kondomeista ja liukuvoiteista: ”Kaikki eivät tajunneet vitsiä”

Charlotte Kalla revitteli aprillipäivänä.

Ruotsin maastohiihtotähti Charlotte Kalla, 33, ja hänen yhteistyökumppaninsa Kronans Apotek räväyttivät viime viikolla aprillipäivän kunniaksi.

Apteekki julkaisi tiedotteen, jonka mukaan markkinoille tulisi Kallan nimellä varustettuja kondomeja ja liukuvoiteita.

– Hyvä liuku takaa turvallisen maaliintulon. Myös kestävyys on lähellä sydäntäni, Kalla julisti tiedotteessa.

Lisäksi tiedotteessa mainittiin, että kondomit sopivat sekä perinteiselle että vapaalle tyylille.

Kalla on nyt kommentoinut huumoripläjäystä ruotsalaislehti Aftonbladetille.

– Olen saanut paljon viestejä asiasta, myös odottamattomilta tahoilta. Monet ovat halunneet kiittää minua hyvistä nauruista ja siitä, että laitoin itseni likoon.

Idean taustalla oli kyseinen apteekkiketju, joka sitten lähestyi asialla Kallaa.

– Apteekki keksi tämän idean, mutta minun piti kyllä varmistaa pariin kertaan, että he olivat viestin lähettäjiä. Jos he heittävät tällaisen pallon, siihen on tartuttava. On uskallettava heittäytyä, kun saa mahdollisuuden, Kalla kuvaili lisäten, ettei idea välttämättä käynyt läpi hänen managerinsa Olle Håkanssonin suodatinta.

Näet aprillipäivän mainoksen alta. Jos kuva ei näy laitteellasi, voit katsoa sen tästä linkistä.

Kalla kertoi ruotsalaislehdelle, että on itsekin saanut tempauksesta monet hyvät naurut.

– Kaikki eivät todellakaan ole tajunneet vitsiä. ”Sopii sekä perinteiselle että vapaalle?”, jotkut ovat ihmetelleet. Haha, tästä tulee niin paljon mielikuvia päähän, Kalla repeili.

Kalla on voittanut urallaan kolme olympia- ja kolme MM-kultaa sekä lukuisia himmeämpiä arvokisamitaleja.

Oberstdorfin MM-kisat tänä vuonna menivät Kallalta penkin alle, osittain terveysmurheiden vuoksi. Hän sairasti marraskuussa koronaviruksen aiheuttaman taudin.