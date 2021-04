Kerttu Niskanen julkaisi harvinaisen yhteiskuvan muotisuunnittelijasiskonsa kanssa – ”Iloista pääsiäistä”

Maajoukkuehiihtäjä Kerttu Niskanen viettää kuvasta päätellen pääsiäistä rennoissa tunnelmissa.

Vuokatissa asuvan maajoukkuehiihtäjän Kerttu Niskasen kausi päättyi tammikuun lopussa äkillisesti pohjeluun murtumaan. Näin Oberstdorfin MM-kilpailut jäivät häneltä väliin.

Pari viikkoa sitten Niskanen kertoi sosiaalisessa mediassa päässeensä eroon kipsistä ja aloittaneensa kuntoutumisen. Pääsiäisen kunniaksi Niskanen julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän on yhdessä isosiskonsa kanssa rennolla mielellä.

Muotisuunnittelija Katri Niskanen on ollut usein julkisuudessa ammattinsa takia. Hän on suunnitellut useita pukuja esimerkiksi Linnan juhliin ja näyttäviin häätapahtumiin. Hiihtäjätähti Iivo Niskanen on sisarusten pikkuveli.