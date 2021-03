Kläbo julkaisi videon ja avautui kohukilpailun loppuratkaisusta – Bolshunov ja Fis saivat kuulla kunniansa: ”Heidän tapansa on aivan karmea”

Oberstdorfin MM-hiihtojen loppuratkaisu kalvaa yhä norjalaista Johannes Hösflot Kläboa.

Tämä tilanne kalvaa Johannes Hösflot Kläboa (vas.) yhä. Norjalainen on juuri ohittamassa Aleksandr Bolshunovia, kun venäläinen yllättäen tukkii Kläbon väylän. Törmäyksessä Bolshunovin sauva katkeaa, ja tapahtuman syylliseksi tulkittu Kläbo hylätään.­

Norjalaishiihtäjä Johannes Hösflot Kläbo ei ole vieläkään päässyt yli Oberstdorfissa käytyjen hiihdon MM-kilpailujen päätösmatkan kuohuttaneesta loppuratkaisusta.

7. maaliskuuta hiihdetyn 50 kilometrin kilpailun loppusuoralla Kläbo yritti ohittaa venäläisen Aleksandr Bolshunovin, mutta tämä tukki norjalaisen tien. Rytäkässä Bolshunovin sauva katkesi, ja ensimmäisenä maaliin ehtinyt Kläbo hylättiin.

Kläbo jakoi maaliskuun viimeisenä tiistaina Youtubessa pitkän videon, jonka loppuosa on kuvattu muutama tunti 50 kilometrin kilpailun jälkeen. Videolla Kläbo vuodattaa rajua pettymystään.

– Tulimme maaliin neljä tuntia sitten. Olette ehkä huomanneet, että minut diskattiin. Mielestäni se on hullua. Minulla on valtavasti kokemusta sprinttikilpailuista ja tiedän, miten asiat kuuluu tehdä ladulla.

– En ole koskaan kokenut tällaista, että joku vain työntää minut ulos radalta. Hän ei edes yrittänyt päästä ladulleni. Hän halusi pysäyttää minut. Hän tiesi, että olen tulossa sivusta, ja siksi hän yritti pysäyttää minut. Se oli todella epäreilua, Kläbo kertasi tapahtumia.

50 kilometrin tapahtumien vuodatus alkaa alla olevalla videolla ajasta 3.40.

Kläbo sanoo videoiden todistavan, että hän ei tehnyt tilanteessa mitään väärää.

– Vauhtini oli kovempi ja olin jo hänen rinnallaan, kun hän alkoi työntää minua kauemmas ulospäin. Yritin tehdä itseni niin pieneksi kuin mahdollista, mutta hän yritti tehdä itsensä isoksi. Hän osui minuun, minkä johdosta hänen sauvansa katkesi, Kläbo näki tilanteen.

– Olen sanaton ja vihainen. Tämä on vaivan varmasti elämäni kamalin päivä tähän mennessä. En tiedä, mitä tehdä. Ajattelin lähteä kotiin. Se tarkoittaisi, että jätän loput maailmancupin kaudesta väliin. Haluan mennä kotiin ja tehdä jotain muuta kuin hiihtää ja harjoitella, Kläbo sanoi.

Lopulta hopeaa saavuttanutta Aleksandr Bolshunoviakaan ei naurattanut 50 kilometrin maaliintulon jälkeen.­

Bolshunovin lisäksi kunniansa sai kuulla kansainvälinen hiihtoliitto Fis.

– Olen todella väsynyt ja kyllästynyt Fisiin. Heidän tapansa ratkaista ongelmia on aivan karmea. He ovat tehneet lukuisia virheitä ja he vaikuttavat pelkäävän oikeiden päätösten tekemistä. En tiedä, kestänkö heidän touhujaan enää.

Kläbo viittasi videolla myös Bolshunovin aiempaan ”rikoshistoriaan” eli siihen, kun tämä törmäsi tahallaan Joni Mäkeen Lahden maailmancup-viestin maaliintulon jälkeen.

– Olin nähnyt, mitä hänen ja Mäen välillä tapahtui aiemmin tällä kaudella. Se oli jotakin sellaista, mitä vaan ei voi tehdä, koskaan, Kläbo huomautti.

Videolla esittämistään kaavailuista huolimatta Kläbö osallistui viikko myöhemmin Sveitsin Engadinissa käytyihin maailmancupin päätöskilpailuihin.

15 kilometrin yhteislähdössä Bolshunov oli ykkönen ja Kläbo kakkonen. Koko kauden päättäneessä 50 kilometrin vapaan tyylin väliaikalähtökisassa Kläbo oli neljäs ja Bolshunov kuudes.