Harri Kirvesniemi tirvaisee tiukan vasta­väitteen hiihto­ideallaan hurjastelleelle norjalais­legendalle –”Se on suurin ristiriita”

Harri Kirvesniemi ymmärtää Björn Dählien esittämiä argumentteja, mutta ei haluaisi luopua perinteisestä hiihtotavasta.

Norjalainen hiihtolegenda Björn Dählie kohahdutti tiistaina ehdottamalla VG:lle, että maastohiihdon olisi luovuttava kokonaan perinteisestä hiihtotavasta.

90-luvun kestomenestyjä uskoo, että pelkkään luisteluhiihtoon keskittyminen säästäisi kustannuksia ja lisäisi keskieurooppalaisten maiden menestysmahdollisuuksia huipulla. Luisteluhiihto on Dählien mukaan paljon yleisempää Keski-Euroopassa.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi myöntää, että Dähliellä on hyviä argumentteja, mutta vierastaa silti rajua ajatusta perinteisen kisojen kuoppaamisesta.

– Kyllähän perinteillä on oma arvonsa... mutta varmasti tällaisia asioita on harkittava. Vähän kuitenkin riskiä näkisin tällaisessa päätöksessä. Pohjoismaat ja Venäjä, joissa perinteisellä on vahva asema, ovat tärkeitä maita hiihtourheilulle, Kirvesniemi toteaa.

– Varuste- ja huoltokustannusargumentit pitävät kyllä varmasti jossain määrin paikkansa, jos olisi vain yhden hiihtotavan suksia.

Kansainvälisen hiihtoliiton kilpailujohtaja Pierre Mignerey totesi VG:lle, ettei Dählien ehdotus vaadi juuri nyt vakavaa harkintaa, mutta myönsi hänkin varusteasian olevan huomioimisen arvoinen argumentti.

Björn Dählie kahmi 1990-luvulla yhteensä 17 arvokisakultaa, molemmilla hiihtotavoilla. Kuva Ramsausta vuodelta 1999.­

Kirvesniemi ei tyrmää suorilta käsin sitä, etteikö Dählien ehdottama ratkaisu saattaisi joskus toteutua. Hän kuitenkin pelkää, että perinteisen jääminen pelkäksi ”tavisten tyyliksi” rapauttaisi lajin kiehtovuutta.

– Ei se tietysti mahdotonta ole. Yhtenä todella suurena argumenttina pidän silti sitä, että perinteistä hiihtäviä on nyt helppokäyttöisten nanopohjien ja karvasuksien myötä kuntohiihtäjistä valtaosa, Suomessa varmaankin noin 80 prosenttia. Olisi tärkeää, että he kokisivat jollain tavalla harrastavansa samaa lajia, jota huiputkin.

– Normaalikuluttajan kannalta siitä tulisi täysin eri laji. Se on ehkä se suurin ristiriita tässä. Useimmat nuoret myöskin aloittavat lajiin tutustumisen perinteisen kautta. Muuttuisiko sekin haastavammaksi? Kirvesniemi pohtii.

Radikaali uudistus toisi mukanaan myös logistisia haasteita.

– Perinteisen ladun pääsee tekemään aika yksinkertaisesti, mutta vapaan baana vaatii jo vähän leveyttä. Sellaista ei ole yhtä helppo joka paikkaan järjestää, Kirvesniemi muistuttaa.

Suomalaisittain ajatus esimerkiksi Iivo Niskasen ehdottoman bravuurityylin poistumisesta kuulostaa äkkiseltään karulta takaiskulta. Kirvesniemi ei kuitenkaan usko, että Suomi tai muut Pohjoismaat kärsisivät uudesta painotuksesta pitkässä juoksussa.

– Tietysti alkuvaiheessa voimasuhteet muuttuisivat jonkin verran, mutten usko, että pitkällä tähtäimellä asia olisi niin yksiselitteinen kuin miltä se ehkä tällä hetkellä tuntuisi. Eiköhän suomalaiset siihen sopeutuisi yhtä lailla kuin muutkin, jos vapaata hiihtotapaa harjoiteltaisiin pääsääntöisesti, 15 kilometrin ”pertsalla” maailmanmestaruutta vuonna 1989 juhlinut Kirvesniemi toteaa.

– Laji menettäisi monimuotoisuuttaan. Esimerkiksi uinnissa on vapaan lisäksi kolme muutakin etenemistapaa. Kyllähän se lajille luo rikkautta.

Tällaista ei enää nähtäisi, jos Björn Dählien kohuehdotus menisi läpi. Iivo Niskanen juhli 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan olympiakultaa Pyeongchangissa 2018.­

Vaikka Dählie perusteli ideaansa juuri kilpailun tiukentamisella, pelkää Kirvesniemi, että yhteen hiihtotapaan keskittyminen keskittäisi palkintopallisijat yhä pienemmälle joukolle.

– Ehkä mitalit menisivät entistä enemmän yksille ja samoille urheilijoille. Jos katsotaan pitkällä aikajänteellä, niin menestys on monesti jakautunut siten, että perinteisellä on ollut eri menestyjät kuin vapaalla. Hiihtotavan vaikutus on tässä ollut monesti jopa suurempi kuin matkan pituuden vaikutus.

Kirvesniemi ei myöskään allekirjoita entisen kilpakumppaninsa uskoa, että vapaalle keskittyminen horjuttaisi Norjan ylivaltaa maastohiihdon huipulla.

– Minun mielestäni nykytilanne ei hirveästi tue sitä väitettä, vaikka toki asetelma saattaa vuosien myötä muuttua. Esimerkiksi miesten sprintissä Norjan miehet olivat vielä jonkin aikaa sitten paljon vahvempia perinteisellä kuin vapaalla, mutta tänä päivänä he ovat yhtä kovia molemmilla hiihtotavoilla. Kun kasvaisi uusi sukupolvi, joka olisi koko ikänsä harjoitellut pelkkää vapaata, niin eiköhän silloinkin kovimmat hiihtomaat jylläisi.

Ensimmäistä kertaa arvokisoissa kilpailtiin kahden hiihtotavan kilpailuissa Oberstdorfissa vuonna 1987. Alkuaikoina uusi hiihtotyyli toi huipulle väriä, mutta vuosikymmenten aikana tilanne on vakiintunut.

– Kun vapaa hiihtotapa tuli, oli alkuun tilanne, että keskieurooppalaiset olivat suhteellisesti vahvempia kuin perinteisellä, mutta mielestäni tilanne on viime vuosina mennyt siihen suuntaan, että vapaallahan nämä pohjoismaalaiset ja venäläiset ovat oikein vasta ruvenneetkin hallitsemaan.

Norjalaiskolmikko (vasemmalta oikealle) Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund ja Harald Östberg Amundsen veivät mitalit 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailussa Oberstdorfissa 2021.­

Vaikka ehdotetusta ratkaisusta ei olisikaan Dählien kanssa samoilla linjoilla, lienee kaikille selvää, että Norjan dominanssi on hiihtourheilulle jo kiusallinen ongelma. Oberstdorfin MM-hiihdoissa norjalaiset nappasivat kolmea Venäjän Aleksandr Bolshunovin anastamaa mitalia lukuun ottamatta kaiken jalometallin miesten henkilökohtaisilla matkoilla.

Kirvesniemi näkee vuonomaan voittokulun jarruttamiselle vain yhden keinon.

– Ei kai siinä paljon muita vaihtoehtoja ole, kuin että muiden on hiihdettävä kovempaa! Ei näytä yhtään siltä, että Norjan taso alkaisi hyytymään, Kirvesniemi paaluttaa.

– Siellä on niin valtavan kova sisäinen kilpailu, joka pakottaa todella kovaan harjoitteluun. Ja kun huippumassaa on tarpeeksi, yksi tai kaksi huippuhiihtäjää voi epäonnistua harjoittelussa, eikä se näy kokonaistasossa mitenkään. Muissa maissa on yksi tai kaksi hiihtäjää, jotka pystyvät norjalaisten tasolla hiihtämään, ja jos jotain menee pieleen, niin sitten ei ole ensimmäistäkään.