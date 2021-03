Vilma Nissinen sai kiinnostavan tarjouksen Krista Pärmäkoskelta – ”Olen ajatellut lähteä sinne”

Ensin hän pitää kunnon loman.

Vilma Nissinen ankkuroi Vuokatti Ski Team Kainuun naisille SM-pronssin 3x5 kilometrin viestissä ja sai yhden lisän kauden hyviin kokemuksiin. Kauteen on mahtunut myös vastoinkäymisiä.

– Pettymyshän tämä oli siksi, koska olin syksyllä niin väsynyt ja sairastelin. Tilanne oli huono, mistä lähdin rakentamaan. Järkyttävän taistelun jälkeen pääsin Oberstdorfiin ja pystyin hiihtämään yhdistelmäkilpailun niinkin hyvin (22:s). Sain tästä kaudesta älyttömästi oppia, ja tästä on hyötyä tulevaisuudessa, Nissinen alleviivasi lauantaina Ristijärvellä kisatun viestin jälkeen.

Oberstdorfin MM-kilpailuissa Nissinen, 23, debytoi aikuisten arvokilpailuissa. Ensi talvena hän aikoo olla mukana olympiajoukkueessa.

– Pariviestin Suomen mestaruus, kaksi matkaa ”Oberissa” ja viestimitali SM-kilpailuista, niin onhan tässä ollut hyviäkin asioita. Tiedän tasan tarkkaan, mitä teen kesällä, että pystyn hiihtämään kovaa Pekingissä.

– Ensinnäkin pidän kunnon loman, että olen palautunut tarpeeksi ennen kuin alan treenaamaan. Sitten teen raakaa kestävyysharjoittelua.

Harjoitteluunsa Nissinen on saanut mielenkiintoisen tarjouksen.

– Olen ajatellut hypätä Kristan (Pärmäkoski) kelkkaan, kun on tullut kutsu hänen leirille. Olen ajatellut lähteä sinne, jos saan vain lisenssin (luvan) valmentajalta. Ei se Krista loputtomiin hiihdä, joten nyt pitää imeä kaikki oppi mitä saa. Häneltä on paljon opittavaa.

Joukkuetoverinsa Eveliina Piipon tavoin Nissinen painottaa opiskelun ja urheilun yhdistämistä. Nissinen opiskelee liiketalouden tradenomiksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

– Se on monimuoto-opiskelua ja hyvää vastapainoa urheilulle. On hyvä kehittää myös päätä, ja on muutakin ajateltavaa kuin urheilu.

Hiihtoon hän aikoo panostaa vielä kymmenisen vuotta.

– Olen aika alkutaipaleella Kristaan verrattuna, Nissinen mainitsi häntä seitsemän vuotta vanhemman yksitoistakertaisen arvokilpailumitalistin.