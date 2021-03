Aviomies pimitti Riitta-Liisa Roposelta isoa uutista – ”Tuli täysin puskista”

Toni Roposen uusi työpaikka on Savonlinnassa, mutta perheen naisväki pysyy Haukiputaalla.

Suomen valmentajamarkkinoiden iso uutinen oli viime viikolla se, että Ilta-Sanomat kertoi Toni Roposen jättävän hiihtovalmentajan työnsä coloradolaisessa yliopistossa ja palaavan Suomeen.

Torstaina tuli seuraava uutinen, kun savonlinnalainen Tanhuvaaran urheiluopisto ilmoitti Roposen uudeksi rehtorikseen.

Lauantaina Visa Ski Team Kemin kanssa 3x5 kilometrin SM-viestissä 4:nneksi sijoittunut Riitta-Liisa Roponen kertoi, ettei ollut pysynyt mukana aviomiehensä vauhdikkaissa käänteissä lainkaan.

– Tanhuvaaran kuvio tuli minulle ja Idalle (parin tytär) täysin puskista. Toni piti meitä täysin pimennossa, mutta toki kertoi sitten valinnastaan juuri ennen kuin se julkistettiin.

Riitta-Liisa Roponen toki arveli, ettei aviomies täysin tyhjän päälle Amerikasta palaisi.

– Toni sanoi vain, että jotain saattaa olla vetämässä, mutta siinä kaikki.

Koronapandemian takia vuosi on ollut perheelle raskas. Naisväki on ollut Haukiputaalla, Toni Roponen Coloradossa. Etäisyyttä tulee nytkin, sillä Savonlinnaan on Haukiputaalta 470 kilometriä.

– Sinne sentään pääsee käymään, toisin kuin USA:han tässä tilanteessa.

Toni Roposella on urheiluopistotaustaa; maisterismies on haukiputaalaisen Virpiniemen urheiluopiston entinen rehtori. Tanhuvaara tunnetaan ennen kaikkea erinomaisesta keihäänheitto-osaamisestaan. Paikassa ovat runsaasti treenanneet mm. Antti Ruuskanen ja Aki Parviainen.

Suomessa Toni Roponen voi paneutua jälleen syvällisemmin kuudensiin ja varmasti viimeisiin olympiakisoihinsa valmistautuvan, toukokuussa 43 vuotta täyttävän vaimonsa valmentamiseen.

Siihen on tulossa sellainen merkittävä muutos, että Roponen haluaa muutaman vuoden tauon jälkeen liittyä A-maajoukkueen vahvuuteen täysjäseneksi. Viime vuodet hän on harjoitellut sen ulkopuolella. Valinta on näillä näytöillä automaatio.

– Tarvitsen olympiavalmistautumiseen kaikki mahdolliset resurssit ja avun esimerkiksi kalustoasioissa ja korkean paikan harjoittelussa. Ilman muuta hyppään A-maajoukkueen kelkkaan mielelläni.