Sensaatiomaisesti hiihtäneen Riitta-Liisa Roposen, 42, ikää taivasteltiin Ruotsissa asti – kertoo nyt, mitä ajattelee vähättelystä

Riitta-Liisa Roposen tulevaisuuden suunnitelmissa siintävät vielä yhdet olympialaiset.

Riitta-Liisa Roposen on edelleenkin vaikeaa pukea sanoiksi Oberstdorfin MM-kisoja. Hiihtokonkari yrittää kuvailla tuntojaan ja sitä, mitä paluu huipulle hänelle merkitsee – mutta törmää kerta toisensa jälkeen sen mahdottomuuteen.

Vähemmästäkin törmäisi.

Roponen lähti uransa neljänsiintoista arvokisoihin jonkinlaisena hätävaravaihtoehtona, parjattunakin sellaisena, mutta palasi takaisin Suomeen viestimitalistina ja juhlittuna sankarina.

– Mulla on koko ajan vain parempi mieli. Nyt olen pystynyt fiilistelemään suorituksiani pikku ryhmissä kavereiden kanssa ja huomannut, kuinka iso juttu se on ollut sekä heille että minulle. Lenkkipolulla ihmisetkin huutavat onnitteluja, Roponen huokaisee IS:lle.

42-vuotias konkari löi jauhot suuhun epäilijöilleen jo ennen viestiriemua vapaan kympin kilpailussa. Roponen tykitti bravuurimatkansa kymmenenneksi jääden vain 37 sekuntia mitalista.

Riitta-Liisa Roponen yllätti kaikki – jopa itsensä – MM-kisojen vapaan kympillä. Hän oli paras suomalainen.­

Se oli suomalaishiihtäjien toiseksi paras henkilökohtainen noteeraus kisoissa. Suorituksesta vastasi siis nainen, joka jo kertaalleen ehti ”lopettaa” uransa ja arvokisoista haaveilemisen.

– Sinä päivänä tippui niin valtavan paljon sellaista epäonnistumisen taakkaa – ja samalla purkautui uskomaton määrä onnistumisen iloa. Mulla oli niin pitkä aika edellisestä MM-onnistumisesta.

– Itseluottamukseni nousi vielä himpun verran ja tajusin, että kyllä mä vielä tämän osaan!

Kohentunut itseluottamus valjastettiin mitaliksi kahden päivän kuluttua viestissä. Roponen paukutti kolmannella osuudella raudanlujan vitosen, ja lähetti ankkuri Krista Pärmäkosken matkaan aivan mitalin kannassa.

Naisten sensaatioyllätyksen tehnyt pronssinelikko Jasmi Joensuu (vas.), Johanna Matintalo, Riitta-Liisa Roponen ja Krista Pärmäkoski.­

Pärmäkoski taisteli, roikkui, iski – ja karjui maaliviivalla alkukantaista pronssiriemua.

– Se tuntuu älyttömän voitetulta mitalilta. Kukaan ei odottanut meiltä mitään. Ja se kosketti koko joukkuetta: Ne, jotka eivät päässeet hiihtämään, kannustivat ihan täysillä. Se ei ole todellakaan aina ollut tuollaista... että on noin hyvä henki, Roponen pohtii yhdeksättä MM-mitaliaan.

– Vaikka tulin joukkueeseen ulkopuolisena, minulla ei ollut missään vaiheessa ulkopuolinen olo. Kaikki, aivan kaikki, olivat halukkaita auttamaan ja ottivat minut mukaan juttuihin.

Roposen paluu maailman huipulle on monella tapaa hämmästyttävä. Hän kampesi itsensä mitalistiksi maajoukkueen ulkopuolelta ja ison selkäoperaation jälkeen. Yli nelikymppisenä.

Riitta-Liisa Roponen ja Ibra-koira, joka viihtyy hyvin koti-Suomessa. Denverin vuoristoilma hyydytti Ibran lenkkeilyinnon.­

Tasonnoston taustalla on paljon vanhaa ja jotain uutta. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on se, että Roponen asui ja harjoitteli viime vuonna kuukausikaupalla korkeassa ilmanalassa Yhdysvaltain Kalliovuorilla.

Roposen aviomies–valmentaja Toni työskenteli Denverin yliopiston hiihtovalmentajana, mutta siirtyy nyt Tanhuvaaran urheiluopiston rehtoriksi.

– Sillä on ollut varmasti vaikutusta, kun treenasin yli 1 650 metrissä tosi hyvin koko viime kevään. Lisäksi tiputin ihan vähän jalkojen lihasmassaa ja painoa, jotta nousuissa saa kropasta enemmän irti. Treenasin tosi paljon aerobiaa.

Vanhan viisauden mukaan peruskuntoharjoittelu – etenkin korkeassa ilmanalassa – hidastaa ja kangistaa.

– Eikä hidasta. En ole ikinä ollut kovin räjähtävä, ja kympin kisan suorituksessa nopeudella ei ole lopputuloksen kannalta mitään tekemistä. Minulla se ainakin toimi.

Roponen on saanut tällä kaudella nimeensä sitkeän jälkiliitteen, 42. Ikä on ollut hänen kohdallaan hallitseva narratiivi – niin hyvässä kuin pahassakin.

Hiihtoyhteisö huolestui hellyttävän kollektiivisesti, kun Roponen voitti helmikuussa kympin vapaan SM-kullan ennen 38-vuotiasta eläkeläistä Kaisa Mäkäräistä. Naishiihdon tilasta oltiin osin aiheellistestikin huolissaan, kun uransa päättänyt ampumahiihtäjä ja uransa ehtoopuolella oleva hiihtäjä nöyryyttivät nuorempiaan.

Riitta-Liisa Roponen hehkuu onnea huippukauden jälkeen.­

Roponen kohauttaa olkiaan ikäänsä liittyviin puheisiin.

– Arvasin jo SM-kullan jälkeen, että valintani MM-kisoihin herättää taas kerran puhetta, mutta tiesin ansainneeni paikkani. Jos minun tasoista suorituksen tekijää ei kisoihin valita, niin ei sinne kovin montaa urheilijaa valita.

Hän onnistui lopulta kääntämään iästään käydyn pauhun ja irvailun voimavarakseen. Mitä hävittävää enää olisi?

– MM-kympin aamuna Toni sanoi viimeisen kerran, että lähde vain nauttimaan kisasta. Sen jälkeen en enää ajatellut, että vitsi olen vanha ja olenko väärässä paikassa. Keskityin vain nauttimaan, ja se onnistui aika hyvin.

Roposen ikään liittyvä kauhistelu ei rajoittunut vain Suomen rajojen sisäpuolelle.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT tituleerasi Roposta ”42-vuotiaaksi, joka antaa toivoa vanhuksille”. Norjan supertähti Heidi Weng puolestaan joutui vastaamaan toimittajille, miltä tuntui hävitä yli nelikymppiselle urheilijalle.

– Kuulin siitä Heidin jutusta... vanhukselle hävisi. Minkäs sille tekee, aika moni muukin siellä hävisi vanhukselle. Mutta mulle on ihan yksi ja sama, mitä ihmiset sanovat iästäni. En koe itse olevani vanhus – kaikkea muuta, toukokuussa 43 täyttävä hiihtäjä ilmoittaa ja nauraa iloisesti perään.

Norjan Heidi Weng.­

MM-menestys on Roposelle henkireikä ja palkinto ankarasta työstä, mutta mikään taloudellinen jättipotti se ei ollut. Hän tienasi MM-kisoista palkintorahoja 2 065 euroa ja maailmancupista ei senttiäkään.

Sponsoritilanne ei ole sen kaksisempi. Roposen mukaan hän ja Toni ovat maksaneet 95 prosenttia tämän kauden leirikustannuksista omista säästöistään.

Roponen tarkentaa saavansa yhä huippuluokan välineitä yhteistyökumppaniltaan. Rahahanat ovat kuitenkin tyrehtyneet lähes kokonaan

– Minulla on tällä hetkellä vain yksi sponsori, joka tukee rahallisesti, kun vielä pari vuotta sitten yhteistyökumppanit mahdollistivat lähes kokonaan leirini. Ompeluhommia ei ole hirveästi ollut.

Pienempi budjetti aiheuttaa päänvaivaa, vaikka yhtälö toimikin menneellä kaudella odotettua jouhevammin.

– En joutunut tekemään hirveästi kompromisseja. Olen leireillyt vain Suomessa ja etenkin Levillä, jossa meillä on oma mökki. Toisaalta maajoukkuekin leireili koronavuonna lähinnä vain Vuokatissa, eli en minä ainakaan huonommissa paikoissa ole ollut.

Ibra-koira on Roposen lenkkikumppani.­

Roposen perheen elämä on mullistunut koronapandemian aikana. Aviomies–valmentaja Toni on asunut Yhdysvalloissa, ja Riitta-Liisa pariskunnan tyttären Idan kanssa Haukiputaalla.

Riitta-Liisa ja Ida olivat mukana Denverissä yli puoli vuotta ja palasivat Tonin kanssa takaisin Suomeen viime toukokuussa. Kesä meni pohjolassa, mutta Toni pakkasi laukkunsa taas syksyllä ja suuntasi takaisin valtameren taakse.

Riitta-Liisa on nähnyt aviomiehensä sen jälkeen vain kerran, joulukuussa.

Tuhansien kilometrien välimatka ja yhdeksän tunnin aikaero on ollut tunteella elävälle ihmiselle vaikea paikka, vaikka siihenkin tottui ajan myötä.

– Otin Tonin ensimmäisen lähdön tosi raskaasti. Kaikki vastuu ja päivittäiset askareet kaatuivat kontolleni. Meillä meni Idan kanssa tosi hyvin, mutta olin niin väsynyt. Monesti heräsin vain aikaisin aamulla, tein treenin ja muut pakolliset puuhat. Muun ajan nukuin ja itkeskelin väsymystäni.

Toisiin hyvästeihin joulupäivänä Roponen kertoo osanneensa suhtautua jo paremmin. Hän tiesi syksyn kokemuksien ansiosta selviävänsä äiteyden, harjoittelun ja arkirutiinien yhteensovittamisesta kutakuinkin ehjin nahoin.

Läheiset ja ystävätkin auttoivat.

– Elämämme on ollut onneksi tosi pelkistettyä, mikä on auttanut. Mutta kyllähän me esimerkiksi hoksasimme, että pihamme on kutistunut hirmu paljon, kun lunta vain tuli ja tuli, eikä meistä ollut aina kolaamaan kaikkea. Kaikkeen emme venyneet.

Yhteydenpidon hankaluus toi oman mausteensa myös harjoitteluun. Roponen kertoo tunteneensa epävarmuutta joutuessaan valmistautumaan kauteen ja MM-kisoihin pääasiassa yksin harjoitellen.

Vinkki jos toinenkin olisi ollut paikallaan.

– Kaipasin valmentajaa etenkin tekniikkatreeneihin katsomaan ja kommentoimaan. Onhan tämä ollut erilaista, mutta nyt mentiin näin – ja ihan hyvin selvittiin.

Tilanne onneksi helpottaa jo pian. Riitta-Liisa Roponen saa kotiin sekä valmentajansa että aviomiehensä, samassa paketissa.

– Toni on jo SM-kisoissa mukana, Roponen kertoo viitaten tänä viikonloppuna järjestettäviin Ristijärven SM-hiihtoihin.

Riitta-Liisa Roponen kotimaisemissaan Haukiputaalla.­

Roponen päätti MM-onnistumistensa jälkeen jatkavansa uraansa vielä vuoden Pekingin olympialaiset tähtäimenään. Hän aikoo harjoitella tulevan kauden hyväksi havaitsemalla systeemillään maajoukkueringin ulkopuolella.

Pekingin-kisat ovat enää pelkkä bonus kuten Oberstdorfkin. Roponen valmistautuu uransa viimeiseen kauteen ilman paineita ja ahdistusta; rakkaasta ammatistaan nauttien.

Sen hän on ansainnut.

– Haluan katsoa vielä yhden vuoden. Minulla on oli viestissä ja muutenkin niin paljon annettavaa, niin miksen lähtisi yrittämään.