Sukunimi on joskus taakka kolmannen polven hiihtolupaukselle – ”Kylänmiesten puheita selän takana”

Astmasta kärsivän hiihtolupauksen isoisä on viimeisenä elossa 1960-luvun suurhiihtäjistä.

Aapo Taipale on kuuluisan hiihtoperheen uusin lupaus. Kuvassa myös isoisä Hannu (vas. ylhäällä) ja isä Kuisma.­

Peltosten jääurheiluperhe teki suomalaista urheiluhistoriaa 2018, kun taitoluistelija Emmi Peltonen valittiin olympiaedustajaksi isoisänsä Esan ja isänsä Villen jälkeen. Kumpikin herra jääkiekkoili peräti neljät kisat.

Peltosista tuli näin ensimmäinen suomalaisperhe, joka on saanut olympiaedustuksen kolmessa suoraan alenevassa sukupolvessa.

Seuraavana voi olla vuorossa Taipaleen hiihtäjäperhe, jonka vesa Aapo hiihti perjantaina Ristijärven SM-kisojen 15 kilometrillä (p) 89:nneksi. Isoisä Hannu, 80, osallistui olympiakisoihin 1968 ja 1972, isä Kuisma vuonna 2002.

– Kyllä on isoisän meriitit ja saavutukset hyvin tiedossa, ja edelleen sieltä tulee kannustusta ja vinkkiä. Isän kanssa olen tietysti hiihtänyt erittäin paljon elämäni aikana, pian armeijan talvilajien urheilukoulussa Kajaanissa aloittava Taipale kertoi perjantain kilpailun jälkeen.

– Kausi on ollut astman takia todella vaikea, siihen ei ole löydetty toimivaa lääkitystä. Ei vain saa happea.

Sotkamon hiihtolukion käynyt, Pekka Vähäsöyringin valmentama hiihtäjä näytti vielä viime kaudella varmalta edustajalta nuorten MM-hiihtoihin, jotka kilpailtiin helmikuussa Vuokatissa.

– Putoaminen kisajoukkueesta oli kova pettymys, mutta ei näin vaikean kauden jälkeen missään nimessä yllätys. Kaikki kunnia valituille, tulos oli upea.

Haastattelua välimatkan päästä seurannut Kuisma Taipale kertoi, ettei kuuluisa sukunimi ole aina ollut pojalle pelkkää herkkua.

– On siitä ollut rasitetta. Ne on niitä kylänmiesten puheita selän takana. Nyt Aapo on niiden mukaan ollut muka ylikunnossa. Pitäisi tietää urheilijan harjoittelusta ja terveydestä ennen kuin esittää varmoja mielipiteitä.

Taipale jatkaa suvun karjatilaa Vetelissä. Myös hän sai aikanaan nimestään osansa.

– Kukkosen Anssi (tv-selostajalegenda) silloin kuulutti paljon kisoja. Isä meni lopulta sanomaan Anssille, että kaikki tietävät jo minun olevan toisen polven hiihtäjä, ettei sitä enää tarvitse joka kerta toistella, Taipale naureskeli.

Hannu Taipale on viimeisenä elossa viestijoukkueista, joihin 1966 ja 1968 kuuluivat hänen lisäkseen suurhiihtäjät Eero Mäntyranta, Kalevi Laurila ja Kalevi Oikarainen. Oslossa 1966 tuli MM-hopeaa, Grenoblessa 1968 olympiapronssia. Henkilökohtaisilla arvokisamatkoilla Taipale oli parhaimmillaan viides Oslon 50 kilometrillä.

Kuisma Taipale oli maajoukkueen vakiokasvo 1990-luvulta 2000-luvun alkupuolelle. Samaan aikaan tähtihiihtäjiä olivat Harri Kirvesniemi, Mika Myllylä ja Jari Isometsä.

Aapo Taipaleelle tehdään ennen armeijan aloittamista perusteelliset astmarasitustestit, jotta oikea lääkitys löytyisi.

– Täysillä eteenpäin. Komeaahan se olisi hiihtää olympiakisat kolmantena Taipaleena, 19-vuotias nuorukainen sanoi.

Toinen kolmen sukupolven olympiaperhe sitä ennen voivat olla Kapaset, sillä olympiajääkiekkoilijat Hannu ja Sami Kapanen saanevat Pekingissä 2022 seuraa Samin esikoispojasta, Pittsburgh Penguinsissä pelaavasta Kasperista.

Aapo Taipaleen tuttavapiiriin kuuluu nuoreksi mieheksi melkoinen erikoisuus eli entinen pääministeri, veteliläinen Esko Aho. Hän on Hiihtoliiton entinen puheenjohtaja.

– Esko on mukana tukiryhmässäni. Hän otti itse yhteyttä ja sanoi, että kotiseuturakkauden takia haluaa olla mukana.