Aleksandr Bolshunovin olemus sai täystyrmäyksen venäläiseltä olympiavoittajalta – ”Kulkee nokka pystyssä”

Anfisa Reztsovalla ei riitä ymmärrystä Aleksandr Bolshunovin tuittupäisyydelle.

Venäjän hiihtohirmu Aleksandr Bolshunov oli maastohiihtokauden puhutuin hahmo sekä hyvässä että pahassa.

24-vuotias Bolshunov voitti ensimmäisen henkilökohtaisen maailmanmestaruutensa, maailmancupin kokonaiskilpailun ja Tour de Skin, mutta äkkipikainen hiihtäjä ehti myös monen skandaalin päähenkilöksi.

Niistä dramaattisin nähtiin MM-kisojen viimeisenä päivänä, kun Bolshunovin sauva katkesi 50 kilometrin kilpailun loppusuoralla taistelussa Norjan Johannes Hösflot Kläbon kanssa. Tuomaristo näki Kläbon estäneen Bolshunovia, ja norjalainen hylättiin.

Maansa myynyt Bolshunov itki pitkään maalialueella ja jätti norjalaisen kilpakumppaninsa lohdutusyritykset huomiotta. Palkintoseremoniassa hän ei suostunut laittamaan hopeamitalia kaulaansa.

Bolshunovin oikukas käytös ei maistu kaikille hänen kotimaassaankaan. Venäläinen maastohiihdon ja ampumahiihdon olympiavoittaja Anfisa Reztsova uskoo, että hurja menestys on noussut Bolshunovin päähän.

– Tällä hetkellä Bolshunov on hiihtäjistä vahvin ja se näkyy hänen käytöksessään – hän kulkee nokka pystyssä. Kläbo sen sijaan kohtelee kilpailijoitaan kunnioittavasti. ”Sasha” on jo hieman ylimielinen nyt, kun hänestä on tullut tähti. Häntä pelätään, ja hänen rattaisiinsa laitetaan kapuloita, mutta noin ei voi käyttäytyä, Reztsova tylytti tv-kanava Zvezdalle sport.ru-sivuston mukaan.

56-vuotias hiihtolegenda kertoi Sport-Express-sivustolle pitävänsä Kläbon hylkäämistä vääränä päätöksenä. Enemmän skandaalinkäryisessä loppuratkaisussa kaiveli kuitenkin Bolshunovin töykeys.

– Kaikkein eniten minua harmitti Bolshunovin käytös. En pitänyt hänen reaktiostaan. Hän oli ylimielinen jättäessään kilpakumppaninsa huomiotta ja kieltäytyessään laittamasta hopeamitalia kaulaansa, Reztsova totesi.

Reztsova voitti uransa aikana maastohiihdossa yhden olympiakullan ja kolme maailmanmestaruutta ja ampumahiihdossa kaksi olympiakultaa. Hän on ainoa urheilija, joka on voittanut olympiakultaa sekä maastohiihdossa että ampumahiihdossa.