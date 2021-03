Norjan hiihtotähti yllätti MM-kisoissa ja oli pyörtää lopettamispäätöksensä – vaimo latasi suorasukaisen vastauksen

Martin Johnsrud Sundby keskittyy jatkossa vain maratonhiihtoihin.

Hiihdon moninkertainen maailmanmestari ja olympiavoittaja Martin Johnsrud Sundby lopettaa maajoukkueuransa. 36-vuotias norjalainen vahvisti asian NRK:lle lauantaina.

Pahoista selkävaivoista läpi kauden kärsinyt Sundby ei kilpaillut kauden aikana yhdessäkään maailmancupin osakilpailussa.

Sundby puhui pitkin kautta uran loppumisen mahdollisuudesta, mutta häntä läheltä seuranneen NRK:n dokumenttisarjan viimeisessä jaksossa paljastui, että MM-kisojen yllättävä onnistuminen oli kääntää kelkan viime hetkellä.

Sundby oli vakuuttanut vaimolleen Marieke Heggelandille Oberstdorfin 15 kilometrin kilpailun jäävän hänen viimeisekseen. Konkari yllätti itsensäkin hiihtämällä komeasti seitsemänneksi ja jäämällä pronssimitalista vain 22 sekuntia.

Yhtäkkiä hiihto maistuikin jälleen makoisalle – mutta kotona odotti tiukka keskustelu.

– Olit ennen MM-kisoja niin varma päätöksestäsi, sitten tulet kotiin ja on kuin olisit kokenut valaistuksen. Tuntuu, että kärsisit Alzheimerin taudista, Heggeland pukahtaa dokumentissa NRK:n mukaan.

Lopulta parivaljakko pääsi yhteisymmärrykseen. Sundby ei tavoittele enää olympiamitalia tai arvokisapaikkaa, vaan keskittyy hiihdon maratonmatkoille. Niihin valmistautuessa on mahdollista järjestää enemmän aikaa myös perheelle.

– Hänelle (Heggelandille) taisi tulla sokkina, että asiat muuttuivat niin paljon palattuani MM-kisoista. Hän ei ollut valmis siihen, ja hänen tehtävänsä on ollut muistuttaa minulle, millainen kulunut vuosi on ollut. Siinä hänellä on hyvä pointti. Hän vaatii enemmän kuin aiemmin. Nyt keskityn vain kiinnostavimpiin maratonhiihtoihin sellaisella tavalla, että hänenkin pyyntönsä toteutuvat, Sundby selitti NRK:lle.

Sundby voitti urallaan yhteensä 14 arvokisamitalia, joiden joukkoon mahtui kaksi olympiakultaa ja neljä maailmanmestaruutta. Vuonna 2019 Seefeldissä suuri unelma toteutui, kun Sundby voitti 15 kilometrin perinteisen kilpailun ja saavutti pitkään havittelemansa henkilökohtaisen matkan maailmanmestaruuden.