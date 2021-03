Aleksandr Bolshunovin kuva saattaa pian vainota norjalaishiihtäjiä yllättävässä paikassa – Kläbo kommentoi tylysti valmentajan ideaa

Eirik Myhr Nossum haluaa norjalaishiihtäjien muistavan, kuka on heidän päävastustajansa.

Norjan hiihtomaajoukkueen valmentaja Eirik Myhr Nossum haluaa maansa hiihtäjien ottavan niin sanotusti kovat keinot käyttöön kilpailussa venäläistähti Aleksandr Bolshunovia vastaan.

Bolshunov jätti taas lauantaina maailmancupin 15 kilometrin perinteisen tyylin kilpailussa norjalaiset hämmästelemään vauhtiaan.

Kisan voittanut Bolshunov jätti Sveitsin Engadinissa käydyssä kisassa toiseksi sijoittunutta Johannes Hösflot Kläboa ja kolmanneksi ehtinyttä Paal Golbergiä yli 18 sekuntia.

Nossum ehdottaa hiihtäjilleen, että nämä ripustaisivat vessaansa Bolshunovin kuvan. Valmentajan järkeilyn mukaan tämä toimisi eräänlaisena motivointikeinona: kuva muistuttaisi urheilijoita joka päivä useaan otteeseen siitä, kenet näiden pitää kukistaa vuoden päästä Pekingin olympialaisissa.

Kläbo, joka kävi Bolshunovin kanssa muun muassa maastohiihdon historiaan jäävän loppukiritaistelun Oberstdorfin MM-kilpailujen 50 kilometrillä, ei varsinaisesti innostunut valmentajansa ehdotuksesta.

– Ei minua huvita nähdä häntä kotonani joka päivä. Enkä tiedä, olisiko se mikään ratkaisu. En kilpaile siksi, että voittaisin Bolshunovin. Kilpailen eniten itseäni vastaan. Ja niin aion tehdä siihen asti, kunnes menen hautaan, Kläbo kommentoi Norjan yleisradioyhtiön NRK:n haastattelussa.

Kläbon joukkuetoveri Simen Hegstad Krüger oli hieman eri kannalla.

– Hän pissasi päällemme (Sveitsissä). Ehkä meidän tosiaan pitää ripustaa hänen kuvansa vessoihimme, että me pystymme tekemään saman. Oli pelottavaa, miten lujaa hän hiihti tuossa korkeudessa, Krüger hämmästeli.

Myös Venäjän päävalmentaja Markus Cramer lähti mukaan norjalaiskollegansa leikkimieliseen ehdotukseen.

– Heidän ei pidä maalata hänen kasvojaan vain vessaan, vaan jokaiseen huoneeseen, Cramer täräytti.

Krügerin humoristiseksi tarkoitetussa kommentissa on paljon totuuden siemeniä. Bolshunov on harjoitellut paljon korkeassa ilmanalassa ja vaikutti olevan Engadinin 1 800 metrin korkeudessa kuin kotonaan. Vuoden päästä Pekingissä kilpaillaan suunnilleen samoissa korkeuksissa.

Siksi Norjan joukkueessa oltiin viikonlopun jälkeen huolissaan – vaikka norjalaiset ottivatkin kaksoisvoiton ja peräti kuusi kahdeksasta ensimmäisestä sijasta sunnuntain vapaan tyylin 50 kilometrillä. Tuossa kisassa Bolshunov oli kuudes.

Nossumin mukaan Norjan joukkue sai viikonloppuna opetuksen ja ymmärsi, että heidän on lähdettävä kotiin harjoittelemaan.

– Ei voi kuin olla äärimmäisen vaikuttunut siitä, miten hyvä hiihtäjä hän (Bolshunov) on. Hänellä on joitakin aivan äärimmäisiä ominaisuuksia. Meille on inspiraatio nähdä hänet. Meidän täytyy pitää hänen kuvansa mielessämme matkalla olympialaisiin, norjalaisvalmentaja sanoi.

Norjan maajoukkue aikoo pitää ensi kaudella neljä korkean paikan harjoitusleiriä: yhden kesällä, kaksi syksyllä ja yhden lähellä olympialaisia, NRK kertoo.

Bolshunov voitti tämän kauden maailmancupin kokonaiskilpailun ylivoimaisesti. Hän keräsi 1 765 pistettä, kun toiseksi sijoittunut Venäjän Ivan Jakimushkin sai kasaan 800 pistettä. Kläbo oli kolmas 663 pisteellään. Norjan maajoukkue jätti useita kilpailuita väliin koronapandemian ja MM-kilpailuihin valmistautumisen vuoksi.