Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi punoi yhteen maastohiihdon maailmancupin päättyneen kauden.

Harri Kirvesniemi (pikkukuvassa) myöntää, että maailman kärki on karannut suomalaishiihtäjiltä.­

Maastohiihdon maailmancup sujui Suomen joukkueelta heikosti, jos sunnuntaina päättyneen sarjan tilastoja katsoo.

Suomelle tuli kauden 2021 aikana vain kaksi palkintokorokepaikkaa. Palkintosijat saavutettiin Salpauselän kisojen viesteissä, kun naiset hiihtivät toisiksi ja miehet kolmansiksi.

Suomalaiset eivät saavuttaneet ainuttakaan henkilökohtaista sijoitusta kärkikolmikossa. Edellinen kerta, jolloin kävi näin, oli kausi 2011–12.

Ohutta oli härmäläinen menestys myös maailmancupin kokonais- tai distanssicupissa. Kokonaiskisassa paras suomalainen oli naisissa 12:ksi sijoittunut Krista Pärmäkoski, joka oli distanssicupin 13. Parhaalla mieshiihtäjällä, Iivo Niskasella, vastaavat sijoitukset olivat 23:s ja 19:s.

Herää kysymys, onko maailman kärki karannut Suomelta.

– Kyllä se tällä hetkellä on karannut sillä lailla, että henkilökohtaisten mitalien saavuttaminen olisi melkein vaatinut tuuria tänä vuonna. Muttei karkumatka ole missään tapauksessa niin iso, etteikö sitä vuodessa pystyisi ajamaan kiinni, arvioi Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi viitaten viikko sitten päättyneisiin MM-kisoihin.

Kirvesniemi huomauttaa, että suomalaisten sijoituksia maailmancupin kokonaiskisassa selittää, etteivät kärkinimet Pärmäkoskea lukuun ottamatta osallistuneet vuodenvaihteen Tour de Skille.

Tourilla jaettiin pisteitä, joiden arvo tynkäkautena oli valtava, mikä selittää esimerkiksi venäläisten kovaa ryntäystä MC-taulukoiden kärkeen.

– Rehellisyyden nimissä on sanottava, että vaikka kaikki olisivat kiertäneet kaikki kisat, siitä huolimatta kellään urheilijoistamme olisi tehnyt tiukkaa olla kokonaiskisassa kymmenen sakissa. Jos oletetaan, että myös kaikki norjalaiset olisivat kiertäneet kaikki kisat, Kirvesniemi muistuttaa.

Rehellisyyden nimissä on sanottavat sekin, että kausi 2021 oli ohivuosi Suomen ykköstykeille Pärmäkoskelle ja Niskaselle. Maajoukkueen yksilömenestys on ollut heidän harteillaan monta vuotta, ja kun laiha vuosi sattuu molemmille samaan aikaan, jälki on sellaista kuin nyt.

Koska hiihtomaajoukkueessa oli myös Joni Mäen ja Jasmi Joensuun kaltaisia valonpilkahduksia, Kirvesniemi ei halua vyöryttää syytä kyntämisestä koko maajoukkueen niskaan.

Mutta yksilötasolla jotain meni pieleen.

– Kristalla virheet ovat tulleet Tourin jälken, koska kunto kääntyi heikompaan päin. Iivo on koko kauden ollut pikkasen jäljessä siitä, mitä on parhaimmillaan ollut, Kirvesniemi sanoo ja nostaa sittenkin yhden asian, jonka koko Suomen joukkueesta voi sanoa:

– Pitkän ja kovatehoisen rasituksen kestäminen ei ole ollut sillä tasolla, mitä pitäisi.

Kirvesniemestä ongelma on näkynyt erityisesti yhdistelmäkisoissa ja pitkillä matkoilla.

Seuraavalla kaudella kisataan Pekingin talviolympialaiset. Kirvesniemen mielestä Suomen ei tarvitse tehdä mitään isoa korjausliikettä. Kovimpien tuloksen tekijöiden on vain onnistuttava paremmin harjoittelussa ja nousevan kaartin hivuttauduttava lähemmäs kärkeä.

Pekingissä odottaa todennäköisesti toisenlaiset kisat, kuin mitä MM-Oberstdorfin lämmössä käytiin.

– Ensinnäkin ollaan hyvin korkealla. Toiseksi on oletettavissa mieluummin selkeitä ja hitaita pakkaskelejä kuin 15 asteen lämpötiloja ja märkiä, erittäin raskaita kelejä, Kirvesniemi arvioi.

Vaikka suomalaisten harjoittelu onnistuisi miten hyvin tahansa, henkilökohtaisten olympiamitalien tavoittelu on äärimmäisen hankalaa. Esimerkiksi naisissa Norjan Therese Johaugin ja Ruotsin Frida Karlssonin sekä Ebba Anderssonin suhteellinen ylivoima vain korostuu korkealla, Kirvesniemi selittää.

– Toisaalta ei ole varmaa, että kaikki tänä vuonna hyvässä kunnossa olleet urheilijat onnistuisivat omassa harjoittelussaan ensi vuonna. Se on urheilun suola, asiantuntija makustelee.