Moottorikelkkakamerat kuohuttivat hiihtäjiä ja tv-katsojia – Harri Kirvesniemellä tyhjentävä mielipide tilanteesta

Harri Kirvesniemi otti kantaa hiihdon maailmancupissa kuohuttaneisiin moottorikelkkakameroihin.

Maastohiihdon maailmancupin loppuhuipennus jätti tv-toteutuksen suhteen toivomisen varaa Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemelle.

Naisten 30 kilometrin ja miesten 50 kilometrin kisat kuvattiin Sveitsin vuoristomaisemissa sunnuntaina siten, että helikopterista näytettiin yleiskuvaa ja moottorikelkoista välitettiin kameroin, mitä ladun tasolla tapahtuu.

– Minusta kamerat kuvasit pikkuisen liian lähellä hiihtäjiä. Reilummin etäisyyttä voisi pitää, Kirvesniemi arvioi moottorikelkkojen toimintaa.

Naisten kisan jälkeen puhutti tapaus, jossa Krista Pärmäkoski komensi edellään ajanutta kelkkaa menemään kovempaa.

Kirvesniemi huomasi hiihtäjien ja kelkkojen välillä muitakin tapauksia.

– Aika usein oli tilanne, että kelkka veti niin lähellä edessä, että lumi pöllysi keulamiehien silmille. Hyvä kun edes näki jotain. Kuvauskelkalla olisi voinut ajaa monin paikoin ladun sivuun, ettei olisi tarvinnut ajaa juuri sillä latuosuudella, millä hiihtäjät hiihtivät, asiantuntija pohti.

Hän uskoo myös, että kelkat tekivät alustasta hiihtäjille haastavan.

– En usko, että on hiihtäjistä kovin mukavaa, kun kelkka rikkoo koko ajan pinnan. On totuttu, että hiihdetään jäljellä, joka on ajettu isolla latukoneella reilusti etukäteen.

Moottorikelkkakameroita käytetään yleisesti pitkän matkan Ski Classics -kisoissa. Maailmancupiin Kirvesniemi ei moottorikelkkojen kuvaa ottaisi ainakaan riemusta kiljuen.

– Eihän se välttämättä aina kovin kivalta näytä. Jos se on ainoa tapa kuvata, niin menkööt. Eivät ne ylhäältä kopterista kuvatutkaan antaneet ihan hirveästi selkeyttä, Kirvesniemi pohti.

– Jos pystyisi kuvaamaan enemmän sivusta varsinkin aukeilla pätkillä, niin saisi pikkaisen paremmin selvää, mitä siellä oikeasti tapahtuu.