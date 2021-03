Suomalaishiihtäjät jäivät taas kauas kärjestä – päävalmentaja löysi myös iloittavaa synkästä kaudesta: ”Olen tyytyväinen”

Päävalmentaja Teemu Pasanen toivoo korkealla leireilyä ennen olympialaisia.

Maastohiihdon maailmancupin kausi ei tuonut Suomelle yhtään sijoitusta kolmen parhaan joukkoon henkilökohtaisilla matkoilla, mutta päävalmentaja Teemu Pasanen on tyytyväinen maajoukkueen laajentuneeseen tasoon.

– Laajuutta on jopa enemmän kuin aiemmin, mutta nyt yksittäiset kärkihiihtäjät eivät olleet parhaassa iskussaan. Meillä on aika vähissä ne urheilijat, joilta voi realistisesti odottaa palkintokorokesijoituksia. Kilpailu on niin kovaa, ettei kolmen joukkoon ole asiaa, jos kaikki ei ole viimeisen päälle kunnossa, Pasanen kertoi STT:lle puhelimitse ja viittasi lähinnä Iivo Niskaseen ja Krista Pärmäkoskeen.

Viime kaudella Niskanen juhli voittajana Rukalla ja Salpausselällä, mutta nyt Rukalta irtosi 15 kilometrin perinteisen viides ja Salpausselältä yhdistelmäkilpailun kahdeksas sija. Päätösviikonloppuna Sveitsissä Niskanen oli perinteisen yhteislähdön seitsemäs, mutta hyytyi sunnuntaina 50 kilometrin takaa-ajon 22:nneksi.

Myös Pärmäkoski ylsi viime kauden kotikisoissa palkintokorokkeelle, mutta tällä kaudella hänen parhaaksi sijoitukseksi jäi viides sija Tour de Skin vapaan kympin kilpailussa Toblachissa. Syksyn sairastelu pilasi kauteen valmistautumisen.

– Krista ja Iivo eivät olleet parhaassa vireessään, mutta Iivo oli kyllä monta kertaa lähellä (palkintokorokesijoitusta). Kauteen mahtui positiivisiakin asioita. Rukalla meillä oli vahva kokonaispanos, ja Salpausselän miesten viesti jäi mieleen. Siinä onnistuimme, Pasanen mainitsi Suomen kakkossijan.

MM-laduilla parhaita tuloksia

Suomi saalisti Oberstdorfin MM-kilpailuista kaksi maastohiihtomitalia. Pasasta miellytti se, että mitalit tulivat lajeista, joista niitä ei odotettu. Joni Mäki ja Ristomatti Hakola ottivat hopean vapaan pariviestissä ja naiset pronssia 4x5 kilometrin viestissä.

Pärmäkoski ratkaisi mitalin loppukiritaistelussa ja ankkuroi Jasmi Joensuulle ja Johanna Matintalolle ensimmäisen arvokilpailumitalin. Myös Mäelle ja Hakolalle mitali oli ensimmäinen arvokilpailuissa.

– MM-kilpailuissa muutama uusi hiihtäjä hiihti omia parhaita tuloksiaan, mihin olen tyytyväinen, Pasanen tuumi.

Sunnuntaina Pärmäkoski oli parhaana suomalaisena 17:s ja Laura Mononen 19:s, kun naiset päättivät maailmancupin 30 kilometrin takaa-ajolla. Matintalo hyytyi 51:nneksi, ja MM-kilpailuissa hyvin debytoinut Vilma Nissinen keskeytti. Norjan Heidi Weng voitti ennen Ruotsin Ebba Anderssonia ja Venäjän Julia Stupakia.

Kohti olympialaisia

Miesten viidelläkympillä Norja hallitsi Simen Hegstad Krügerin ja Hans Christer Holundin johdolla. Ruotsin Jens Burman oli kolmas. Niskasen jälkeen Perttu Hyvärinen oli 23:s, Hakola 36:s ja Lauri Lepistö 71:s. Suomalaiset eivät yltäneet maailmancupin kokonaispisteissä kärkikymmenikköön.

– Kausi oli erikoinen kokonaisuudessaan, kun jätimme kilpailuja väliin, ja oli epävarmuutta, missä hiihdetään. Kausi alkoi kunnolla vasta Tourilta. Tuntuu, että aikaa on mennyt enemmän muihin järjestelyihin kuin itse hiihtokilpailuihin valmistautumiseen, Pasanen summasi.

Päävalmentajan mukaan olympiatalven suunnittelu on jo aloitettu.

– Maajoukkue ei ole ollut korkean paikan leirillä puoleentoista vuoteen. Toivottavasti tilanne muuttuisi sellaiseksi, että pääsisimme korkealle leirille, koska olympialaisissa kisataan korkealla.