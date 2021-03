Korona-aika on hankaloittanut hiihtäjäkaksikon seurustelua.

Ruotsin Maja Dahlqvist on voittanut parisprintin MM-kultaa sekä Seefeldissä 2019 että Oberstdorfissa 2021.­

Ruotsalaislehti Aftonbladet bongasi Oberstdorfin MM-kisojen aikaan, että Ruotsin tähtihiihtäjä Maja Dahlqvistilla, 26, ja yhdysvaltalaishiihtäjä Kevin Bolgerilla, 27, on vispilänkauppaa.

Ruotsalaislehti julkaisi kuvia kaksikosta pussailemassa harjoituslenkillä.

Dahlqvist on nyt kommentoinut suhteensa paljastumista tarkemmin Aftonbladetille. Suhde oli pysynyt salassa julkiseen pusutteluun saakka.

– Se ei ollut varsinaisesti idea (paljastaa seurustelua), mutta... olen saanut vain hyviä reaktioita. Ihmiset ovat iloisia puolestani, Dahqvist kertoo.

Alla olevassa kuvassa Kevin Bolger vauhdissa Oberstdorfissa. Jos kuva ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

Vaikka Dahlqvist ja Bolger kilpailevat kumpainenkin maailmancupissa, eivät he ole voineet viettää kovin paljoa aikaa yhdessä koronarajoitusten vuoksi. Kun kausi tänä viikonloppuna päättyy, Bolger suuntaa takaisin Yhdysvaltoihin.

– Se on käytännön ongelma, mutta jos sen haluaa ratkaista, se on mahdollista ratkaista, totesi Dahlqvist, joka Oberstdorfissa voitti parisprintin MM-kultaa yhdessä Jonna Sundlingin kanssa.

Hän toivookin, että voisi valmistautua tulevaan olympiatalveen osittain USA:ssa.

– Koronan takia tilanne on hieman erikoisempi. Siinä on haasteensa, mutta on selvää, että haluan mennä sinne, jos se onnistuu.

Maja Dahlqvist (oik.) ja Jonna Sundling juhlivat paripsrintin MM-kultaa 28. helmikuuta.­

Maastohiihdon maailmancup huipentuu tänä viikonloppuna Sveitsin Engadinissa.

Lauantaina kilpaillaan naisten 10 ja miesten 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailut. Miesten kilpailu alkaa kello 12.40 ja naisten 16.30.

Sunnuntaina ovat vuorossa harvinaiset matkat: 30 ja 50 kilometrin vapaan hiihtotavan takaa-ajokilpailut, joihin kilpailijat starttaavat lauantain kisojen eroilla.