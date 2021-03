Ambulanssikyytiin MM-hiihdot lopettanut Frida Karlsson pettyi – paljasti käsivammansa tilan: ”Surullista”

Frida Karlsson loukkaantui MM-kisoissa.

Ruotsin hiihtotähden Frida Karlssonin MM-kisoihin mahtui iloa ja tuskaa. Hän saavutti perinteisen kolmellakympillä kisarupeaman kolmannen mitalinsa, pronssin, mutta tunnelmia latisti päätöskisassa tullut käsivamma.

Karlsson törmäsi kovassa vauhdissa Norjan Heidi Wengin ja joukkuetoverinsa Ebba Anderssonin kanssa. Tuskasta itkenyt Karlsson vietiin kisan jälkeen äkkipäätä sairaalaan tutkittavaksi.

Karlsson tiedotti torstaina, ettei hän aio osallistua maailmancupin huipennukseen Sveitsissä ensi viikonloppuna.

– Totta kai tämä on surullista, mutta samalla tämä on turvallisin vaihtoehto. Käsi on parantunut jatkuvasti viikon aikana, mutta tarvitsen vähän lisää aikaa päästäkseni kisakuntoon. En halua ottaa riskejä, Karlsson kertoi Aftonbladetin mukaan.

Suuri osa maailman hiihtokermasta on paikalla Sveitsin Engadinissa. Kisoissa ovat mukana mm. MM-hiihtojen kovimmat kiistakumppanit. Sekä Aleksandr Bolshunov että Johannes Hösflot Kläbo ovat mukana maailmancupin päätösviikonlopun kisoissa, jotka hiihdetään Sveitsin Engadinin idyllisissä alppimaisemissa.