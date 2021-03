Johannes Hösflot Kläbo avautuu vaikeista päivistään kohutilanteen jälkeen: ”Olen ollut pimeydessä”

Norjan hiihtotykki pyysi lopulta maansa hiihtoliittoa vetämään valituksen pois.

Norjalaishiihtäjä Johannes Hösflot Kläbo on avannut tuntojaan viime sunnuntaina skandaaliin päättyneen 50 kilometrin MM-hiihdon jälkeen. Kläbo kirjoitti Instagramiin pitkän päivityksen, jossa perusteli myös päätöstään pyytää Norjan hiihtoliittoa vetämään pois valitus kyseisen kilpailun tapahtumista.

Kläbo ohitti kilpailun loppusuoralla venäläisen Aleksandr Bolshunovin ahtaasta välistä, ja rytäkässä Bolsunovilta katkesi sauva. Ensimmäisenä maaliin tullut Kläbo hylättiin tuomarineuvoston päätöksellä. Norjan hiihtoliitto teki asiasta valituksen, joka on siis vedetty pois Kläbon pyynnöstä.

– Minun täytyy rehellisesti myöntää, että viime päivät ovat olleet vaikeita – henkisesti yhtä vuoristorataa. Olen ollut erittäin alamaissa ja pimeydessä. Tämä on vienyt paljon energiaa, enkä halua käyttää enempää aikaa ja voimiani tähän, Kläbo kirjoittaa.

– Tästä tapauksesta on tullut paljon suurempi kuin itse kilpailusta. Synnyin ja kasvoin hiihtokilpailuihin Nilsbyenissä. Nyt hiihtokilpailun tulos pitäisi päättää toimistossa – se on väärin. Minun on katsottava eteenpäin. Vietin elämäni parhaita päiviä parhaissa MM-kilpailuissani. Aion pitää huolen, etten joudu enää koskaan vastaavaan tilanteeseen, hän jatkaa.

Kläbo perustelee kirjoituksessaan pyyntöään vetää valitus pois Fisin valituskomiteasta.

– Ei olisi sama asia saada kultamitali monta päivää koko urani parhaan kilpailun jälkeen. Kadotin sen tunteen jo sunnuntaina.

Kläbo myös sanoo edelleen, ettei koe tehneensä kohutilanteessa mitään väärää.

– Uskon niin aina tästä eteenpäinkin. Enkä estänyt tilanteessa ketään. Mutta olen nyt hyväksynyt tapahtuneen, ja minun on keskityttävä tulevan viikonlopun maailmancupin finaaleihin.

Kläbo kertoo päivityksessään haluavansa onnitella voittajaksi noussutta Emil Iverseniä sekä hopealle jäänyttä Bolshunovia.

– Mielestäni Emil ansaitsee kunnon juhlat, Onnea, ystävä. Haluan onnitella myös Bolshunovia hopeasta. Hän on loistava hiihtäjä. Meillä on vielä monta kovaa kilpailua tulevaisuudessa. Katson eteenpäin ja teen mitä pystyn lauantaina ja sunnuntaina, Kläbo kirjoitti.