Bolshunovin valmentaja ylisti Kläbon päätöstä luopua valituksesta – myös kohutoimittajalta räväkkä kommentti

Miehen sanoja, venäläistoimittaja ylistää Johannes Hösflot Kläboa.

Venäläishiihtäjä Aleksandr Bolshunovin valmentaja Juri Borodavko kiittelee Norjan Johannes Hösflot Kläboa tämän päätöksestä pyytää Norjan hiihtoliittoa vetämään pois valitus, joka koski Oberstdorfin MM-hiihtojen päätösmatkan loppuratkaisua.

– Se oli suuri teko, joka ansaitsee kunnioitusta, Borodavko sanoi venäläiselle Championat-lehdelle.

Borodavko arvelee tietävänsä syyn norjalaisten mielenmuutokseen.

– Alussa tunteet ovat aina pinnalla. Todennäköisesti on käynyt niin, että tunteiden jäähdyttyä he ovat katsoneet asiaa objektiivisemmin ja rauhallisemmalla mielellä ja näkivät Kläbon tehneen tilanteessa rikkeen. He päätyivät myöntämään, että asia oli näin, Borodavko arveli Championatissa.

Kyse oli tietysti miesten 50 kilometrin loppusuorasta. Kläbo yritti ohittaa Bolshunovin liian ahtaasta välistä, jolloin kilpailua johtaneen Bolshunovin sauva katkesi, ja tämä ehti maaliin vasta kolmantena. Ensimmäisenä maaliin tulleen Kläbon suoritus hylättiin, mutta Norjan hiihtoliitto jätti tiistaina valituksen kansainvälisen hiihtoliiton Fisin valituskomitealle.

Tosin ainakin Kläbo itse sanoi aiemmin Norjan yleisradioyhtiön NRK:n haastattelussa, ettei koe tehneensä loppusuoralla mitään väärää. Kläbo kertoi silti kokeneensa, ettei halua jatkaa asian käsittelyä enää valitusteitse.

Tunnettu venäläinen urheilukommentaattori Dmitri Gubernijev taas sanoi aiemmin tänään tunteneensa jopa sääliä Kläboa kohtaan, koska tämä menetti kultamitalinsa. Gubernijev kuitenkin korosti, että Kläbo oli tehnyt tilanteessa rikkeen.

Nyt Gubernijev jatkaa Kläbon kehumista venäläisessä Sport-Express-lehdessä.

– Ihmisten mieli muuttui ja he ajattelivat, että kahden suuren hiihtomaan hyvät suhteet ovat tärkeämpiä. Kläbon sanat ja teko ansaitsevat kunnioitusta. Ne eivät ole pojan, vaan miehen sanoja, Guberniev sanoi Sport-Expressissä.