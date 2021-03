Riitta-Liisa Roponen, 42, hiihti MM-historiaa – tämän verran pronssista kilahti rahaa tilille

Suomalaisurheilijoiden palkintorahat MM-kilpailuissa

Ilkka Herola

Henkilökohtaiset kilpailut: 2. ja 6. sija. Viestin ja parisprintin 5. sija. 17 720 euroa

Eero Hirvonen

Viestin ja parisprintin 5. sija. 750 euroa

Otto Niittykoski ja Perttu Reponen

Viestin 5. sija. 250 euroa

Ristomatti Hakola ja Joni Mäki

Parisprintin hopea ja viestin 6. sija. 7 075 euroa

Iivo Niskanen

50 kilometrin 6. sija, viestin 6. sija. 2 760 euroa

Perttu Hyvärinen

Viestin 6. sija. 250 euroa

Krista Pärmäkoski

30 kilometrin 8. sija, parisprintin 7. sija, viestipronssia. 4 065 euroa

Jasmi Joensuu

Parisprintin 7. sija, viestipronssia. 3 065 euroa

Johanna Matintalo ja Riitta-Liisa Roponen

Viestipronssia. 2 065 euroa

Katri Lylynperä

Sprintin 8. sija. 1 000 euroa

Fisin palkintorahat (Sveitsin frangeja)

Henkilökohtaiset kilpailut

Kulta: 16 800

Hopea: 10 500

Pronssi: 6 300

4. sija: 4 200

5. sija: 2 520

6. sija: 1 680

Joukkuekilpailut

Kulta: 16 000

Hopea: 9 600

Pronssi: 6 400

Summat jaetaan joukkueen jäsenten kesken.

Hiihtoliiton maksamat menestysbonukset (euroja)

Kulta: 10 000

Hopea: 5 000

Pronssi: 2 500

4.–8. sija: 1 000

Suomalaisurheilijoiden palkintosummissa on huomioitu sekä Fisin että Hiihtoliiton menestysbonukset. Sveitsin frangi on noin 90 senttiä eli kultamitalista saa noin 15 000 euroa (16 800 Sveitsin frangia). Yksi frangi on noin 90 senttiä eli Fisin kultabonus 16 800 frangia on noin 15 000 euroa.