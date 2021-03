Bolshunovin valmentajalta rajua vihjailua Kläbon kehityksestä – ”Minulla on kysymyksiä ja epäilyjä”

Juri Borodavko esitti vihjailuja Johannes Hösflot Kläbosta.

Venäjän ykköshiihtäjän Aleksandr Bolshunovin valmentaja Juri Borodavko esittää kovia vihjailuja Bolshunovin kovimmasta kilpakumppanista Johannes Hösflot Kläbosta.

Norjalainen Kläbo voitti Oberstdorfin MM-kisoissa kolme kultaa. Hän olisi ottanut neljännenkin, ellei olisi tullut hylätyksi 50 kilometrin kisan loppusuoran kolarista Bolshunovin kanssa.

Borodavko sanoo Championatin haastattelussa, että 24-vuotiaan Kläbon nopea kehitys hiihtäjänä on vakuuttavaa. Samalla se on saanut valmentajakonkarin pohtimaan keinoja, joilla Kläbo on temppunsa tehnyt.

– Olen tehnyt paljon töitä ja tajuan kehittymisen olevan erittäin vaikeaa. Siksi minulla on kysymyksiä ja epäilyjä, Borodavko toteaa.

Borodavko väittää, että kaikilla Norjan maajoukkuehiihtäjillä on erikoisvapaus käyttää urheilussa kiellettyjä aineita terveyssyistä.

– Tämä on väärin, mutta Kansainvälinen hiihtoliitto Fis ei puutu asiaan, Borodavko sanoo.

Borodavko on pitkän linjan hiihtovalmentaja, joka on luotsannut Bolshunovia, 24, vuodesta 2016 lähtien.

Borodavkon aikaisempiin suojatteihin kuului muun muassa Jevgeni Dementjev, joka voitti olympiakultaa 2006. Dementjev kärysi epo-hormonin käytöstä vuonna 2009.

Vuotta myöhemmin Borodavko sai Venäjän hiihtoliitolta kahden vuoden toimintakiellon ”osallisuudestaan dopingtapauksiin”. Uutistoimisto AP:n mukaan hän on kiistänyt syyllisyytensä.