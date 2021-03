Naishiihtäjä voi nousta yllättäen avainhenkilöksi Kläbon MM-skandaalissa – tähän tapaukseen Norja voi vedota protestissaan

Norjalaisten toiveita Johannes Hösflot Kläbon MM-voiton palauttamisesta nostattaa Annamarija Lampicin hylkäämisen pyörtäminen tammikuussa.

Kohu Oberstdorfin MM-hiihdot päättäneen miesten 50 kilometrin kilpailun loppuratkaisun ympärillä ei ota laantuakseen.

Norjan Johannes Hösflot Kläbo ylitti maaliviivan ensimmäisenä, mutta hänet hylättiin myöhemmin. Tuomaristo katsoi norjalaisen estäneen Venäjän Aleksandr Bolshunovia ohittaessaan tätä loppusuoralla. Bolshunovin sauva katkesi tilanteessa, ja hän tuli maaliin kolmantena.

Kilpailun tuomaristo hylkäsi sunnuntaina Norjan joukkueen protestin tilanteesta. Vuonomaassa ei ole kuitenkaan annettu vielä periksi.

Maajoukkueen sprinttivalmentaja Arild Monsen vahvisti Aftenpostenille, että Norja valittaa päätöksestä Fisin valituskomissiolle.

– Me teemme töitä aamusta iltaan. Meidän mielestämme Johannes ansaitsee mestaruuden, Monsen vakuutti.

Virallinen valitus on jätettävä viimeistään 48 tuntia virallisten lopputulosten julkaisemisen jälkeen. Suomen aikaa tämä aikaraja tulee vastaan tiistaina kello 17.41.

Valituksen jättämisen jälkeen komissiolla on 72 tuntia aikaa tehdä päätöksensä.

50 kilometrin maailmanmestari tiedetään siis varmuudella viimeistään perjantai-iltapäivästä – viisi päivää kisan päättymisen jälkeen.

– Mitä tarkemmin katsomme tilannetta, sitä vahvemmassa asemassa uskomme olevamme. Tilanne näyttää yhä enemmän Bolshunovin estämisrikkeeltä. Olemme nähneet useita videonpätkiä hänen liikkeistään. Minusta hän menee liian pitkälle, Monsen toteaa.

Ruotsalainen Aftonbladet uskoo, että norjalaisten vetoomus saa lisävoimaa tammikuun alussa tapahtuneesta vastaavankaltaisesta prosessista. Tour de Skin yhdessä osakilpailussa, Val Müstairin sprinttifinaalissa, Slovenian Anamarija Lampic kaatoi Sveitsin Nadine Fähndrichin ohittaessaan tätä ja kisan tuomaristo hylkäsi hänen suorituksensa.

Anamarija Lampic voitti sprinttihiihdon MM-pronssia Oberstdorfissa.­

Slovenia vei asian valituskomission käsiteltäväksi, ja päätös muuttui. Lampic sai takaisin menettämänsä kakkossijan.

Fisin kilpailujohtaja Pierre Mignerey pitää mahdollisena, että samoin voisi käydä nytkin. Mignerey oli sunnuntaina mukana tekemässä päätöstä Kläbon hylkäämisestä.

– Totta kai, sitä varten meillä on valituskomissio. Siinä istuu eri ihmisiä, emmekä me halua vaikuttaa päätökseen. He analysoivat Norjan esittämät argumentit ja todisteet uusin silmin. On aina mahdollista, että he tulevat eri johtopäätökseen kuin tuomaristo, Mignerey kommentoi Aftenpostenin mukaan.