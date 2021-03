Iivo Niskasen laturaivosta leimahti kohu – Jari Sarasvuo otti viiltävästi kantaa

Jari Sarasvuo analysoi Iivo Niskasen raivoa.

Suomalaisen hiihdon ykköstähden Iivo Niskasen MM-urakka Oberstdorfissa päättyi sunnuntaina katkeraan pettymykseen.

Heikkojen suksien kanssa taistellut olympiavoittaja taipui miesten 50 kilometrin yhteislähtökilpailun kärkitaistosta viimeisellä kierroksella, ja ylitti maaliviivan seitsemäntenä. Myöhemmin sijoitus nousi pykälällä, kun ensimmäisenä maaliin tullut Johannes Hösflot Kläbo hylättiin.

Niskanen oli tulisella tuulella läpi kilpailun. Ennen suksienvaihtoa hän vaati ladunvarresta selkeämpiä ohjeita voimasanan ryydittämällä karjahduksella: ”Sanokaa nyt v***u numero, ykkönen vai kakkonen?”

Innokkaana penkkiurheilijana tunnetun liikemiehen Jari Sarasvuon mieleen Niskasen karjaisu toi toisen Oberstdorfin laduilla kuullun legendaarisen suomalaishuudahduksen vuosikymmenten takaa.

”Havuja perkele!”, vaati Marjo Matikainen vuonna 1987 matkallaan viiden kilometrin maailmanmestariksi.

– Ei noita hommia ilman intohimoa voi tehdä. Ei kai se ole hirveän vaarallista, että vähän tehdessä läikkyy, Sarasvuo toteaa Ilta-Sanomille.

– Olen aika läheltä todistanut, kun ihminen tekee jotain kaikella mitä hänessä on. Ei Iivo ole edes erityisen huonosti käyttäytynyt, vaikka yksi v-sana livahti kommunikaatiossa.

Jari Sarasvuo on naimisissa kuusinkertaisen hiihdon maailmanmestarin Virpi Sarasvuon kanssa.

Niskasen ongelmat suksien kanssa kävivät ilmi nopeasti suksienvaihdon jälkeen. Vaihtoparin liisteripohja pääsi jäätymään, ja mitalisaumat kaikkosivat käytännössä siihen.

Iivo Niskasen jälkimmäinen suksipari ei toiminut toivotusti.­

Maalissa kaikkensa antanut suomalainen ei peitellyt pettymystään. Hän paiskoi pettäneen suksiparin raivokkaasti maahan ja höyrysi tv-kameroiden katsellessa ilmeisen suutahtaneena pois maalialueelta.

Median eteen asteli hetkeä myöhemmin hieman rauhoittunut mutta yhä äärimmäisen vähäsanainen mies. Sarasvuo ymmärtää hyvin Niskasen suuren pettymyksen.

– Hänen hahmonsa on suuri, myös silloin, kun ei tule sitä palkkiota. Minä pidin hänen suoritustaan kunniakkaana. En osaa moittia semmoista, että panee kaiken peliin ja jos ei tule palkkiota, niin on vähän pettynyt. Urheilija voi olla pettynyt, ja yleensä kun pelaa kaikella mitä on, niin kyllä siihen tunteita liittyy, hän muistuttaa.

– Jos tekisi tuota työtä vähän virkamiesmäisemmin, niin olisiko se sitten parempi?

Vaikka Niskasen unelma MM-mitalista jäi tällä kertaa saavuttamatta, tarjosi 50 kilometrin kilpailu aimo annoksen erinomaista tv-viihdettä. Loppusuoran dramaattisten tapahtumien ohella siitä viihteestä vastasi suurelta osin Niskanen.

– Onhan se näin penkkiurheilijana kiinnostavampaa katsella tuollaista väkevää hahmoa kuin valjua ihmistä, Sarasvuo painottaa.

Ennen Oberstdorfia Niskanen oli voittanut vähintään yhden mitalin kolmista edellisistä arvokisoista: 15 kilometrin kultaa ja parisprintin pronssia Lahden MM-kisoista 2017, 50 kilometrin kultaa Pyeongchangin olympialaisista 2018 ja 15 kilometrin pronssia Seefeldin MM-kisoista 2019.

Näiden lisäksi Niskasen palkintokaapista löytyy parisprintin olympiakulta Sotshin olympialaisista vuodelta 2014.