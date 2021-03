Nyt jyrähtää maailmanmestari! Emil Iversen latasi karua tekstiä Aleksandr Bolshunovista

Norjalaismestari Emil Iversen puolusti maanmiestään Johannes Hösflot Kläboa ja kritisoi kovaa Aleksandr Bolshunovia.

Norjan Emil Iversen nousi perinteisen hiihtotavan 50 kilometrin yhteislähtökisan maailmanmestariksi dramaattisten vaiheiden jälkeen.

Maalissa ensimmäisenä ollut Johannes Hösflot Kläbo hylättiin, koska tuomarineuvosto katsoi hänen estäneen loppusuoran alussa Aleksandr Bolshunovia. Sauvansa tilanteessa katkaissut venäläinen nousi protestien jälkeen hopealle ja toisena maaliin tullut Iversen mestariksi.

Tuore maailmanmestari Iversen avasi tuntojaan norjalaislehti Dagbladetin haastattelussa. Hän sanoi olevansa pahoillaan Kläbon kovasta kohtalosta.

Bolshunov sai Iverseniltä huomattavasti jäätävämmän arvion.

– Johannes on todella reilu radalla, mutta en voi sanoa samaa Bolshunovista. Hänellä on taustallaan useita tapauksia, jossa hän mielestäni on rikkonut sääntöjä, Iversen totesi.

Dagbladetin toimittaja kysyi Iverseniltä, rikkooko Bolshunov sääntöjä tahallaan.

– Mielestäni kyllä. Se ei yllätä minua lainkaan. Hän on pelottava ladulla. Olen sanonut sen aiemminkin ja seison sanojeni takana.

Kaksikon kipakat tunteet ovat molemminpuolisia. Bolshunovin mielestä Iversen ei ansainnut kultaansa.

– Mielestäni vain kaksi hiihtäjää ansaitsee voiton, minä tai Johannes (Kläbo). Ei Emil (Iversen), Bolshunov kommentoi tulkkinsa välityksellä norjalaisella TV2:lla.

Iversenin mielestä Bolshunovin käytöksessä erikoista on se, että tämä koki Lahden maailmancupissa saman kohtalon kuin Kläbo sunnuntaina.

Bolshunov yritti ohittaa Salpausselän loppusuoralla Joni Mäen radan ulkokaistalta, mutta suomalainen sulki väylän. Venäjä hylättiin viestistä – kuten Kläbo nyt.

– Se on outoa. Hän päätti taklata Mäen lumeen eikä pitänyt tämän tekosista lainkaan. Oli outoa, että hän sitten syyllistyi samaan tänään.

Norjalla on 48 tuntia aikaa valittaa Fisin hylkäyspäätöksestä. Dagbladetin mukaan Norjan hiihtoliiton lakimiehet tarkastelevat parhaillaan eri vaihtoehtoja.