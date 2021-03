Venäjällä pureksitaan MM-hiihdon kohupäätöstä – maailmanmestari riemuitsi: ”Norjalaisia kohdeltiin vihdoin kuin keitä tahansa muita”

Venäläisen Vladimir Rotshevin mukaan Johannes Hösflot Kläbon hylkäyksessä rikottiin yksi lasikatto.

Venäläisen hiihdon maailmanmestarin Vasili Rotshev juniorin mukaan norjalaisen hiihtäjän hylkäys oli historiallinen hetki Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin kabineteissa.

– En odottanut enkä uskonut, että Johannes Hösflot Kläbo voitaisiin hylätä. Jos päätös pysyy tällaisena loppuun asti, siitä tulee merkittävä merkkipaalu kansainvälisessä hiihdossa. En muista tällaista, että norjalaisia kohdeltiin vihdoin kuin keitä tahansa muita. Muistini mukaan norjalaisia on kaikki nämä vuodet kohdeltu kuin pyhää lehmää. Historiallinen hetki, Rotshev sanoi urheilusivusto Championat.comille.

Vuonna 2005 MM-kultaa voittanut Rotshev mietti, että Fis voisi täten jatkossakin tehdä ”sääntöjen mukaisia” päätöksiä.

– Tämä enteilee sitä, että FIS rankaisee sääntöjen rikkomisista kaikkia riippumatta kansallisuudesta. Jos Kläbon hylkäys pysyy ja mitali otetaan pois – se on hyvä suoritus Fisiltä, Rotshev mietti.

Venäläisen Match TV:n asiantuntijana toimiva olympiavoittaja Aleksandr Legkov sanoi Championat.comin mukaan, että tuplakulta olisi urheilullinen ratkaisu.

– Olisi reilua jakaa kaksi kultamitalia. Aleksandr Bolshunov ei selvästi enää edes yrittänyt, kun Emil Iversen ohitti hänet. Antakaa kulta Aleksandrille! Hän selvästi ansaitsi sen. Hän antoi kaikkensa kullan eteen, Legkov sanoi.

Bolshunovin pettymystä hopea ei helpottanut. Hän ei suostunut pujottamaan mitalia kaulaansa palkintojenjaossa. Bolshunov kertoi tunnoistaan palkintojenjaon jälkeen Match TV:lle.

MM-pronssin kirkastuminen hopeaksi ei juuri lämmittänyt Aleksandr Bolshunovia.­

– Minun tai Kläbon olisi kuulunut voittaa. Ei todellakaan Iversenin. En ole tyytyväinen hylkäyspäätökseen. Minusta se oli järjetön, koska se oli minulle merkityksetön. Mikä olisi ollut oikea ratkaisu? En tiedä, Bolshunov sanoi urheilulehti Sport-Ekspressin mukaan Match TV:lle.

Venäjän maajoukkuevalmentaja Juri Borodavko oli Bolshunovin kanssa samoilla linjoilla.

– En voi sanoa, että oikeus toteutui, vaikka protestimme hyväksyttiinkin. Bolshunovilta riistettiin kuninkuusmatkan MM-kulta, Borodako synkisteli.

Bolshunovia kritisoineet äänenpainot olivat Venäjällä vähissä, mutta sellainenkin löytyi. Kolminkertainen hiihdon olympiavoittaja Anfisa Reztsova sanoi, että olisi ollut epäreilua jakaa päätösmatkalla kaksi kultamitalia.

Entistä menestyshiihtäjää Anfisa Reztsovaa Aleksandr Bolshunovin tuittupäinen ja ylimielinen käytös ei lämmitä. Bolshunov joutui Fisin erityistarkkailuun lyötyään Salpausselän kisojen loppusuoralla Joni Mäkeä sauvalla.­

– Minkä kunniaksi ”Sashalle” pitäisi antaa kultamitali? Tilanne meni oikein, Sasha sai hopeaa ja ansaitsi sen. On tietenkin häpeä jakaa kulta kulisseissa, mutta Bolshunov on väärässä. MM-kullasta on tullut hänelle eräänlainen pakkomielle: hän ei pane hopeaa kaulaansa, riiputtaa alakuloisena päätään, ei onnittele kilpakavereitaan...

– Ylimielinen käytös ei sovi hänelle, miksi hän jatkaa sellaista käytöstä? Täytyy käyttäytyä ihmisarvoa kunnioittavasti ja onnitella kilpakumppaneita, Reztsova tukisti Championat.comin mukaan.