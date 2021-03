Anne Kyllöseltä tiukka tilitys MM-pettymyksestä – kertoi kisoihin lähtemisen olleen virhe: ”Olen siitä pahoillani”

Anne Kyllösen mukaan MM-kisoihin lähteminen oli virhe.

Suomen Anne Kyllösellä oli vaikeat MM-kisat.

Kyllönen, 33, kilpaili Oberstdorfissa kahdella matkalla: sprintissä ja 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kisassa. Ensin mainitusta tuloksena oli 37:s sija, jälkimmäisessä sijoitus oli 40:s.

Hiihtäjä summasi sunnuntaina kisasuorituksensa Instagramissa.

– Vaikea kausi, vaikeat MM -kisat, Kyllönen aloitti.

Hän taustoitti, mitä vaisujen esityksien taustalla oli.

– En onnistunut saamaan hallintaan syksyllä alkaneita kuormitusongelmia ajoissa ja tulos on tässä. Pitkälle kisakauteen asti yritimme tehdä korjausliikkeitä, mutta kroppa ei ottanut enää niitä vastaan normaalisti. Epäonnistuin, hän kirjoitti.

Kyllösen mukaan kisoihin lähteminen oli virhe.

– Olo on pettynyt. Epävarmassa tilanteessa MM -kisoihin lähteminen osoittautui virheeksi. Olen siitä pahoillani. Nyt on aika antaa mielen ja kehon palautua ja vasta sen jälkeen miettiä tulevia tavoitteita urheilijana, Kyllönen päätti päivityksensä.

Kyllönen on kilpaillut maailmancupissa vuodesta 2008 lähtien. Hän on urallaan saavuttanut muun muassa viestihopeaa Sotshin olympialaisissa 2014. Kuluva kausi on ollut hänelle haastava myös maailmancupin kilpailuissa.

Suomen naishiihtäjät saavuttivat Oberstdorfista viestipronssia. Kyllönen ei ollut mukana viestijoukkueessa.