MM-tuomio: Krista Pärmäkoski esitteli kevytversion Matti Heikkisestä ja Japanin Riitta-Liisa Roponen säväytti

Ilta-Sanomien raati ruotii MM-hiihtojen lauantain kisapäivän annin.

Ilta-Sanomien asiantunteva raati perkaa MM-hiihtojen lauantain tapahtumat. Raadissa ovat maailmanmestari Harri Kirvesniemi sekä toimittajat Pekka Holopainen ja Tatu Myllykoski.

Pekka Holopainen

Tähti: Therese Johaug lienee olympiaurheilun historiassa parhaita urheilijoita ilman henkilökohtaista olympiakultaa. Ja jos koronapandemia ei hellitä, tiedä vaikka ilman jäisikin. Mykistävää ylivoimaa taas.

Tarina: Hokkaido Ski Teamin Masako Ishida, 40, on Japanin Riitta-Liisa Roponen. Pidetty japanilainen on aiemminkin hiihtänyt hyviä tuloksia nimenomaan pitkällä perinteisen matkalla. Lauantaina hän oli 11:s.

Moka: Ei se nyt varsinaisesti kenenkään moka ollut, mutta Heidi Wengin, Frida Karlssonin ja Ebba Anderssonin kolari oli kamalaa katsottavaa. Karlsson tuli mitalille rytäkässä kovan niitin saaneella kädellä.

Yllätys: Heidi Wengistä piti aikanaan tulla Marit Björgenin ja Johaugin manttelinperijä. Onhan ura ollut hieno muttei ihan niin huikea kuin odotettiin. Henkisesti ailahteleva Weng rikkoi komeasti Johaugin ja ruotsalaisten rintaman.

Tyyli: Falunin 2015 MM-kisojen kovimpiin muistikuviin kuuluu 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisassa kaikkensa antaneen Matti Heikkisen holtiton tärinä haastattelussa. Ladylike Krista Pärmäkoski esitteli tästä lauantaina eräänlaista kevytversiota.

Tatu Myllykoski

Tähti: Johaugin ylivoima jaksaa hämmentää, vaikkei se ketään enää yllätäkään. Olisi halutessaan voinut repiä ”haastajiinsa” huomattavasti isommankin kaulan. Mystistä, miten omalla tasollaan Johaug on lajissaan yksinomaan fyysisten kykyjensä ansiosta.

Tarina: Pärmäkoski latasi pöytään puhdasverisen taisteluhiihdon. Se näkyi myös kisan jälkeen. Hän ei suostunut luopumaan mitalista, vaan perusti yhden naisen takaa-ajoryhmän yli 10 kilometrin ajaksi. Ankarat ylämäkiosuudet veivät lopulta mehut.

Moka: Maastohiihto kaipaisi kipeästi mitalisteja Keski-Euroopan suurmaista, eritoten Saksasta. Katharina Henning elätteli hetken toiveita, mutta kolaroi ja hyytyi. Lajin vetovoimaisuus on aidosti vaarassa, jos pari maata kolaa kaikki palkintosijat.

Yllätys: Johannes Lamparter, 19, on vastannut kisojen hienoimmasta läpilyönnistä. Saavutettuna oli vain yksi maailmancupin palkintopallisija, ja nyt kotiin viemisinä on kaksi aikuisten MM-kultaa. Itävaltalainen on nyky-yhdistetyn menestyjän prototyyppi: hyvä mäkihyppääjä.

Tyyli: Naisten kolmellakympillä törmäiltiin urakalla. Pehmeät ja mutkaiset laskut olivat liikaa väsyneille naisille. Karlsson töpeksi jo toistamiseen, vaikka nousikin ”yksikätisenä” mitaleille. Kaukana ovat ne ajat, jolloin ylämäissä otatettiin ja laskupätkillä palauduttiin.

Harri Kirvesniemi

Tähti: Johaug on pakko listata toisen kerran päivän tähdeksi. Hänen kehittymistään eri osa-alueilla ei voi kuin ihailla. Nousujen hurjasta kiipijästä on kehittynyt kovalla työllä myös kova tasatyöntäjä ja loistava laskija.

Tarina: Stadloberille suotiin 20 sekunnin karkumatka himmeämmistä mitaleista taistelleen ryhmän kolaroidessa alamäessä. Kohtalo kai yritti paikata Pyeongchangin harhailua mitalisijalta väärälle ladulle. Vielä ei vauhti riittänyt Alois-isän saavutuksiin.

Moka: Karlssonin ajolinja petti pahasti viimeistä nousua edeltävässä kaarteessa, ja Heidi Weng pääsi karkuun. Pientä ajatuskatkosta ei pidä ihmetellä, sillä sisukas ruotsalainen hiihti viimeisen kympin kovissa kivuissa kolhittuaan kätensä ryhmäkolarissa.

Yllätys: Wengin hopeamitali oli suuri yllätys sekä alkukauden että MM-hiihtojen aiempien esitysten jälkeen. Ilman Wengin paluuta huipulle naisten normimatkojen mitalikolmikko olisi ollut sama kaikissa kolmessa kisassa.

Tyyli: Pärmäkoski hiihti erinomaisesti radan helpommilla osuuksilla ja näytti useita kertoja nousevan mukaan mitaleista taistelevaan ryhmään. Pitkiin ja raskaisiin nousuihin vauhti ei riittänyt. Kahdeksas sija oli päivän kunnon mukainen suoritus.