Saksan hiihtopomo latasi kyseenalaisia kommentteja Therese Johaugin olemuksesta – ”En pidä näkemästäni”

Saksan maajoukkueen johtoon kuuluva, entinen huippuhiihtäjä Peter Schlickenrieder esitti erikoisia väitteitä.

Therese Johaug on ollut lyömätön Oberstdorfissa.­

Norjan Therese Johaug on hallinnut Oberstorfin MM-laduilla mielin määrin. Hän on hiihtänyt neljä matkaa, joista kaikissa tuloksena on ollut MM-kulta.

Hurja näytös nähtiin esimerkiksi tiistaina, kun Johaug vei vapaan kympin nimiinsä lähes minuutin marginaalilla. Suoritus sai osakseen ylistystä – mutta myös toisenlaisia reaktioita.

Saksan maajoukkueen joukkueenjohtaja Peter Schlickenrieder laukoi tiistaina erikoisia kommentteja Johaugin painosta ja ulkoisesta olemuksesta.

Entinen huippuhiihtäjä kertoi saksalaiselle Sport1-sivustolle, että hiihdossa pitäisi ottaa käyttöön painoindeksirajat kuten mäkihypyssä.

– Hiihdossa on mukana todella laihoja urheilijoita. Se on selvä trendi. Sekä ylipaino että alipaino ovat terveysriskejä, ja sitä asiaa pitäisi mielestäni kontrolloida, Schlickenrieder linjasi.

Schlickenrieder voitti sprintin olympiahopeaa Salt Lake Cityssä 2002.­

Aftonbladetin mukaan hän viittasi puheillaan Johaugin lisäksi ainakin ruotsalaishuippu Frida Karlssoniin.

– Mielestäni he ovat huonoja roolimalleja. En pidä näkemästäni, saksalaismies latasi.

Schlickenrieder, 51, ilmoitti pitävänsä Ruotsin naissprinttereistä enemmän, ”koska he ovat lihaksikkaita”.

Saksan entinen joukkueenjohtaja Jochen Behle tyrmäsi myöhemmin seuraajansa puheet. Hänen mukaansa urheilijoiden painosta ja terveydestä pidetään hyvää huolta eri maajoukkueissa.

– Maajoukkueiden lääkärit seuraavat hiihtäjien painoa muiden asioiden ohella. Esimerkiksi sekä Karlssonin että Ingvild Flugstadt Östbergin kilpailulupa evättiin aikanaan terveyshuolien vuoksi, joten asia on hallinnassa, Behle totesi Sport1-sivustolle.

Johaug voitti perinteisellä hiihtotavalla sauvotun 30 kilometrin yhteislähtökisan näytöstyyliin lauantaina. Voittomarginaali oli arvokisahistorian isoin kolmellakympillä.