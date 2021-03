Kivusta itkeneen Frida Karlssonin tilanteesta uutta tietoa – Ruotsin lääkäriltä huojentava viesti

Frida Karlsson kävi tutkituttamassa kätensä sairaalassa.

Ruotsin hiihtotähti Frida Karlssonin MM-kisat päättyivät kovassa tunnemyrskyssä. Hän saavutti perinteisen kolmellakympillä kisarupeaman kolmannen mitalinsa, pronssin, mutta tunnelmia latisti päätöskisassa tullut käsivamma.

Karlsson kolaroi kovavauhtisessa alamäessä noin 10 kilometriä ennen maalia Heidi Wengin ja maannaisensa Ebba Andersonin kanssa. Hänet kiidätettiin maalialueelta sairaalaan lisätutkimuksiin.

Ruotsin maajoukkueen lääkäri Anders Englund ilmoitti lauantaina illansuussa, että Karlsson selvisi rytäkästä säikähdyksellä.

– Frida on palannut röngenkuvissa ja on hyvävoimainen. Röntgenissä selvisi ettei hänen kätensä ole murtunut. Käsivarsi on kuitenkin turvonnut, mikä estää hiihtämisen ainakin muutaman päivän ajan, Englund totesi SVT:n mukaan.

Hiihdon maailmancup jatkuu ensi viikonloppuna Sveitsin Engadissa. Karlssonin osallistumisesta kilpailuun ei ole tiedotettu.

30 kilometrin MM-startti oli Therese Johaugin ylivoimainen näytös. Norjan Heidi Weng kiilasi hopealle ennen Karlssonia.

Krista Pärmäkoski oli parhaana suomalaisena kahdeksas.