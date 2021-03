Kommentti: Jääkö karkki Niskaselta kokonaan saamatta? Sami Jauhojärvi sanoi tylyt sanat jo 2014

Iivo Niskasen ura ei oikeastaan ole enää edes kruunua vailla, mutta ainakin yhtä viestimitalia se vielä huutaa, kirjoittaa toimittaja Pekka Holopainen.

Sotshin olympiakisojen hiihtostadion oli vuoden 2014 kisoissa nimetty Sami Jauhojärven vaimon mukaan Lauraksi.

Yle Urheilun nykyinen suosikkikommentaattori Jauhojärvi ei kuitenkaan synkästä ilmeestään päätellen miettinyt sydänkäpystään, kun ilmestyi pää märkänä lehdistöalueelle 16. helmikuuta.

Oli taas nähty tuttua Jauhojärveä: maaginen tykitys 4 x 10 kilometrin viestin avausosuudella ja arvokisadebytantti Iivo Niskaselle paraatiasema jatkaa Suomen kilpailua.

– Vi....ttaa olla maailman paras viestihiihtäjä, kaikkien arvokisojensa henkilökohtaisilla päämatkoillaan vaatimustasoonsa nähden enemmän tai vähemmän, myös Sotshissa, epäonnistunut lappilainen täräytti.

Kolme päivää myöhemminhän Jauhojärvi ja Niskanen sitten läpsivät toisiaan sprinttiviestin vaihtoalueella siten, että tuona iltana Jauhojärveä tuskin mikään erityisesti harmitti.

Jauhojärven yli seitsemän vuotta vanhat sitaatit tulivat mieleen perjantaina Oberstdorfin räntäsateisella MM-stadionilla.

Täällä Niskanen taas kerran pettyi matkalla, jolta Jauhojärvellä sentään on arvokisamitali, Liberecin jo suorastaan tarunhohtoinen MM-pronssi vuodelta 2009.

Lauran stadionilla Niskanen kiidätti Jauhojärveltä saamaansa viestiä niin, että oli koko toisen osuuden nopein hiihtäjä. Suomi lähti vapaan osuuksille periaatteessa mitalisaumasta, mutta sitten iskivät realiteetit.

Niskasen ura on henkilökohtaisilla matkoilla jo monella tavalla ”valmis” paketti.

Toisin kuin monet kuvittelevat, hän on hiihtomaajoukkueessa viimeisen päälle tiimipeluri, joka on jo vuosia haaveillut saavansa arvokisamitalin myös 4 x 10 kilometrin viestistä. Hän on kuulunut koko arvokisaviestikilpailun parhaisiin hiihtäjiin sekä 2014, 2017, 2018, 2019 että 2021, mutta niin vain viestikarkki on edelleen saamatta.

Kilpaurheilun eriskummallisuuksiin kuuluu, että Suomen ainoa viestimitalisauma näissä kisoissa sijaitsi jopa huippuasiantuntijoiden ennakkokaavailuissa nimenomaan miesten, ei naisten puolella.

Suomen viestijärjestyksen spekulointi mitalisauman suhteen on sikäli turhaa, että mitalista Joni Mäki pääsi ankkurina hiihtämään. Se oli kolmen ensimmäisen miehen tehtävänanto. Toisenlaisissa oloissa, kovalla radalla, mitali olisi ollut selvästi todennäköisempi.

Säätä ei kuitenkaan voi kisoissa vaihtaa, eikä hypoteettisesti edes hiihtojärjestystä sen jälkeen, kun se on kilpailua edeltävänä iltana eteenpäin annettu.

Niskanen olisi kaikissa tilanteissa hiihtänyt tutun kakkososuutensa. Vapaan osuudet eivät perjantaina olleet mitään räätälintyötä hänenlaisilleen isokokoisille hiihtäjille.

Norjan viestimiehillä on jo yli 20 vuotta ollut sikäli kivaa, että on riittänyt, kun toimittaa kuvainnollisen kapulan ankkurille niin, ettei ketään ole karkuteillä. 1990-luvun puolelta vuoteen 2003 kyse oli Thomas Alsgaardista, 2006–2015 Petter Northugista ja vuodesta 2018 saakka Johannes Hösflot Kläbosta.

Hän oli muuten kaksivuotias, kun Norja viimeksi ei voittanut miesten viestiä MM-kisoissa. Silloin erittäin punaposkisen Itävallan joukkueen ankkuri Christian Hoffmann kepitti sensaatiomaisesti Alsgaardin Ramsaun kisojen loppukirissä.

Jos arvokisoihin saisi – onneksi ei saa – kakkosjoukkuetta, Norjan miehistö olisi voitu koota esimerkiksi sellaisista herroista kuin Sjur Röthe, Simen Hegstad Krüger ja Harald Östberg Amundsen. Ei huono.

Pål Golberg ja Hans Christian Holund, jälkimmäinen 32-vuotiaana, debytoivat perjantaina arvokisaviestissä.

Maastohiihto ei ole Ranskassa esimerkiksi ampumahiihtoon verrattuna erityisen seurattua urheilua, mutta niin vain maa kerrasta toiseen saa kasaan erittäin iskukykyisen porukan miesten viestiin.

Tämänkertainen MM-pronssi oli Ranskalle vuoden 2010 jälkeen jo viides samanvärinen mitali.

Ja vielä:

Venäjä sijoittui perinteisen osuuksien outojen vaiheiden jälkeen perjantaina toiseksi. Tässä hyvä tietokilpailkysymys: milloin Venäjä tai sen edeltäjät IVY ja Neuvostoliitto ovat viimeksi voittaneet arvokisoissa miesten viestin? Vastaus: Oslossa 1982 ja silloinkin MM-kulta jaettiin Norjan kanssa.