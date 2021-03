Therese Johaug latasi taas mykistävän MM-ennätyksen – Harri Kirvesniemi on huomannut kaksi mielenkiintoista muutosta norjalaisessa

Therese Johaug vei perinteisen kolmenkympin maailmanmestaruuden yli kahden ja puolen minuutin erolla.

Norjan Therese Johaug teki sen taas. 32-vuotias hiihtäjätär voitti perinteisen 30 kilometrin yhteislähtökilpailun aivan pystyyn, yli kahdella ja puolella minuutilla.

Johaug karkasi muilta jo ensimmäisellä kierroksella eikä katsonut enää taakseen. Voittomarginaali, 2.34,2 on maastohiihdon arvokisahistorian isoin 30 kilometrin kilpailuissa.

Edellinen ennätys oli Marit Björgenin nimissä. Hän voitti Pyeongchangin olympialaisten kolmenkympin 1.49,5 minuutin erolla.

– Ero olisi ollut yli kolme minuuttia, jos Johaug olisi viitsinyt hiihtää loppuun saakka kunnolla. Ihan käsittämätöntä ylivoimaa. Alussa kukaan ei jaksanut edes yrittää hänen vauhtiinsa, päivittelee IS:n maastohiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi.

Kultamitali oli norjalaiselle Oberstdorfin MM-kisojen neljäs ja uran 14:s. Kolmeltakympiltä mestaruuksia oli ennen lauantaita kolme, mutta niissä isoin voittoero oli Falunin (52,8 sekuntia) vuonna 2015.

Johaug rikkoi ennätyksiä jo tiistain vapaan kympillä, jossa 52,4 sekunnin voittomarginaali oli niin ikään arvokisahistorian isoin.

Kirvesniemi hämmästelee sitä, kuinka paljon Johaug on pystynyt kehittämään heikkouksiaan yli kolmekymppisenä.

– Aiemmin hän teki erot ylämäissä, mutta muu porukka hiihti helppoja osuuksia lähes yhtä kovaa. Nyt eroa tulee sielläkin. Hän on saanut hieman lisää lihasta ja on nykyään äärettömän kova tasatyöntämään. Ja taustalla on edelleen poikkeuksellinen hapenottokapasiteetti.

Kirvesniemi on huomannut myös toisen asian, jossa Johaug on kehittynyt paljon viime vuosina.

– Hän on kehittynyt alamäissä ihan valtavasti ja pystyy repimään siellä niin sanotusti helppoja sekunteja. Hän laskee älyttömän taloudellisessa asennossa ja käyttää paljon suksen ulkokantteja, etteivät liisterit kulu ja pito heikkene.

Vuosikausia kestänyt Johaugin ylivalta on vienyt väistämättä isoimman jännityselementin naisten hiihdosta. Kaikki tietävät jo ennen kilpailua, kuka voittaa ja miten kilpailu etenee.

– Kun kultakamppailu on ratkennut ennen kisaa, niin kyllähän se mielenkiintoa vie. Muut kamppailut eivät ole enää yhtä jännittäviä, Kirvesniemi myöntää.

Mutta siitä ei ole syyttäminen Johaugia.

– Hän on aivan eri planeetalta. Huikea poikkeusyksilö.

Norjan Heidi Weng sijoittui Oberstdorfin kolmellakympillä toiseksi ja Frida Karlsson oli kolmas. 3.41 Johaugille hävinnyt Krista Pärmäkoski oli parhaana suomalaisena kahdeksas.