Ampaiseeko Iivo Niskanen sittenkin kultavireessä kuninkuusmatkalle? Harri Kirvesniemi näkee vahvoja merkkejä koneen käynnistymisestä

Iivo Niskasen vire on ollut arvoitus, mutta palikat tuntuvat loksahtelevan paikalleen juuri ennen 50 kilometrin kisaa.

Oberstdorfin MM-kisat huipentuvat sunnuntaina miesten 50 kilometrin kuninkuusmatkaan, joka lykitään perinteisellä hiihtotavalla.

Se on kilpailu, jota suomalaiset ovat odottaneet kieli pitkällä koko talven, osa pidempäänkin.

Kansan katseet kohdistuvat kaljuksi päänsä ajelleeseen savolaiseen, Iivo Niskaseen.

Niskanen, 29, voitti tarunhohtoisen viidenkympin kisan Pyeongchangin olympialaisissa 2018. Ja voi hyvin voittaa uudelleen Saksassa sunnuntaina.

Se kuitenkin vaatii täydellistä onnistumista.

Nämä kuvat eivät unohdu. Iivo Niskanen juhli kuninkuusmatkan olympiakultaa, kun pettynyt Aleksandr Bolshunov lasketteli vasta maaliin.­

Niskanen ei ole osoittanut kiistatonta huippuvirettään vielä kertaakaan kuluvalla kaudella, vaikka joukkoon onkin mahtunut yksittäisiä valonpilkahduksia.

MM-hiihtojen yhdistelmäkisa ja vapaan 15 kilometriä päättyivät suomalaistoivon osalta harvinaiseen hyytymiseen. Kivuliaat epäonnistumiset olivat Niskasen kausi pienoiskoossa.

– Hän on koko kauden ajan hyytynyt yllättävän rajusti aina, kun on joutunut omille äärirajoilleen ja äärimmäisille hapoille. Se on kertonut siitä, ettei Iivo ole saavuttanut vielä lähellekään huipputasoaan, toteaa IS:n maastohiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi.

Perjantain viestissä, lumen ja tuiskun keskellä, viuhtoi kuitenkin uusi-ilmeinen Niskanen. Kirvesniemi näki riuskassa viestivedossa pitkään kaivattuja kultavireen viitteitä.

– Viestihiihto näytti siltä, että hiihto alkaisi vihdoin ja viimein aueta, vaikka keli olikin hyvin erikoinen. Positiivisin merkki oli se, että hän pystyi pitämään ja jopa kiihdyttämään vauhtiaan lopussa, vaikka oli todella tiukoilla. Se on ollut aina tavaramerkki siitä, että Iivo on vireessä.

Niskanen on voittanut urallaan kaksi olympiakultaa, maailmanmestaruuden ja kaksi MM-pronssia. Kaljuna mitalitili on vielä avaamatta.­

Kirvesniemi uskoo vakaasti Niskasen mestaruusmahdollisuuksiin kuninkuusmatkalla, joka sauvotaan yhteislähtökisana. Päävastustajia lienevät vanhan tutun Aleksandr Bolshunovin lisäksi ainakin norjalaishuippujen kivenkova rintama.

Vuonomaan edustajista ennakolta vahvimpia ovat 15 kilometrin vapaan näytöstyyliin vienyt Hans Christer Holund sekä Niskasen kanssa viestissä karannut Emil Iversen.

Pyeongchangin olympialaisissa nähty Niskasen ja Bolshunovin raaka kaksintaistelu on mahdollista, muttei Kirvesniemen mielestä kovin todennäköistä.

– Olosuhteet ovat sunnuntainakin hyvin luultavasti raskaat, enkä jaksa uskoa ainakaan massakiriin. Niskanen, Bolshunov tai Holund alkavat harventaa porukkaa puolimatkan jälkeen tai viimeistään 35 kilometrin kohdalla. Tuossa kunnossa olevaa Holundia voi kuitenkin olla todella vaikeaa tiputtaa matkavauhdilla, vaikkei hän olekaan parhaimmillaan pertsalla.

Hans Christer Holund voitti 15 kilometrin (v) väliaikalähdön ylivoimaisesti. Kyyti oli kovaa myös perjantain kultaviestissä.­

Niskasen mahdollisuudet ovat Oberstdorfin tunnetusti pitkissä työpätkissä ja ylämäkiosuuksilla. Pehmeä ja raskas mättökeli suosii teknisesti taitavia ”millikoneita”, joihin suomalaiskarpaasi lukeutuu mitä suurimmissa määrin.

– Keli ei ole samalla tavalla Iivoa vastaan sunnuntaina kuin perjantaina viestijoukkueen kohdalla. Iivo on teknisesti taitava hiihtämään pikkaisen pehmeämmälläkin ladulla ja liisterisuksella, joten raskaat olosuhteet eivät ole hänelle ongelma. Hän on myös hyvä työntämään tasaisia pätkiä, kun keli on hidas, Kirvesniemi näkee.

Mutta entäpä ne mitalit ja gloorian varmistavat loppuratkaisut?

Niskasen kiri irtosi komeasti perjantain viestihiihdossa Iverseniä vastaan – ensimmäistä kertaa tänä talvena. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suomalaistähden kannattaisi kokeilla onneaan kiritaistossa, ainakaan Bolshunovia vastaan.

Sen taktisesti valveutunut Niskanen ymmärtää varmasti itsekin.

– Jos Iivo ja Bolshunov ovat kahdestaan karussa, ratkaisu on tehtävä ennen kuin he laskevat viimeistä kertaa stadionille. Bolshu on Iivoa parempi sekä alamäkiosuudella että loppukirissä. Holundin Iivo sen sijaan pystyy kukistamaan stadionillakin, Kirvesniemi povaa.