Naisten viesti on aiheuttanut kovaa jälkipyykkiä. Pilkan kohteeksi on joutunut rumasti alisuorittanut Ruotsi.

Ruotsalaismedia ampui kovilla ennen torstaina käytyä naisten 4x5 kilometrin viestiä. He pitivät omiaan ykkössuosikkeina ja Norjaa altavastaajana.

Ehkäpä pisimmälle meni Aftonbladetin toimittaja Petra Thorén, joka kutsui Therese Johaugia pelkuriksi, koska tämä ei ”uskaltanut” kohdata Ruotsin tähteä Frida Karlssonia ankkuriosuudella.

Vastuun kantoi kokematon 19-vuotias Helene Marie Fossesholm. Johaug hiihti kolmososuuden.

– Ainoa norjalainen, jolla on mahdollisuus tiputtaa Karlsson, on Johaug. Mutta veteraani, joukkueen kirkkain tähti, joka on aivan omalla tasollaan, päättääkin lähettää juniorin tehtävään, Thorén kirjoitti.

Myös Karlsson osallistui ennen kisaa verbaaliliekitykseen. Hän käski sulkemaan kaupat ja pysäyttämään junat viestin ajaksi, jotta kaikki voisivat seurata ruotsalaisten juhlaa.

Kun viestipäivä koitti, Ruotsi sukelsi rumasti.

Huonoista suksista kärsinyt joukkue jäi loputa Norjasta kaksi minuuttia ja sijoittui kuudenneksi. Mahalaskua kuvailtiin painajaiseksi ja fiaskoksi – mitä se paljolti olikin.

Mestaruutta juhlineet Norjan naiset saivat kostonsa. He ilakoivat näyttävästi pettyneiden ruotsalaisten edessä, mikä kuumensi tunteita.

Myös Johaug pääsi sivaltamaan itänaapureitaan. Ensin ladulla ja sitten sanan säilällä, kohteenaan tikareita heitellyt Thorén.

– Hänen täytyy seistä sanojensa takana. Jos hän kokee, että olen pelkuri ja Ola Morten (Norjan päävalmentaja, viestivalinnat tehnyt Iversen) on pelkuri, hänen täytyy ottaa vastaan kritiikki, jonka saa, Oberstdorfissa ja kolme kultaa voittanut norjalainen totesi VG:lle.

Ja Thorén todellakin on tuntenut rohkean linjauksensa nahoissaan. VG:n mukaan hän on saanut yli sata vihamielistä yhteydenottoa nimittelystä suuttuneilta hiihtofaneilta.

Lopulta Johaug pääsi myös vastaamaan ruotsalaistoimittajan alkuperäiseen solvaukseen. Sanoma oli yksiselitteinen.

– En ole pelkuri, hän ilmoitti VG:lle.