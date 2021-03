Aleksandr Bolshunovin heikko kohta valkeni tv-kuvista – norjalaistähti kertoi oivalluksestaan

Aleksandr Bolshunovilta nähtiin keskiviikkona harvinainen sippaus. Maailmanmestari Hans Christer Holundille se ei tullut yllätyksenä.

Norjan mieshiihtäjät onnistuivat keskiviikkona harvinaisessa tempussa.

Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger ja Harald Östberg Amundsen pudottivat Venäjän hiihtohirmun Aleksandr Bolshunovin palkintopallilta Oberstdorfin MM-hiihtojen 15 kilometrin väliaikalähdössä.

Kammottavassa iskussa läpi kauden olleen Bolshunovin romahdus kärkipaikalta neljänneksi tuli äkkiseltään puskista.

Tuore maailmanmestari Holund vakuutti, että keskiviikon kisa paljasti venäläisen tähän asti piilossa pysyneen heikkouden.

– Arvelinkin, että hänellä on hieman haasteita, reitti oli niin rankka, Holund totesi norjalaiselle VG:lle kilpailun jälkeen.

Holund kertoi oivaltaneensa mahdollisuuden Bolshunovin lyömiseen katseltuaan uusintana viime lauantain 30 kilometrin yhdistelmäkilpailua. Sen Bolshunov voitti ennen Krügeria ja Holundia, mutta hänen heikkoutensa merkit olivat jo tuolloin havaittavissa.

– Jälkikäteen katseltuna hän oli aika tiukoilla lopussa. Jos matkaa olisi ollut hieman enemmän, hän olisi voinut katketa. Huomasin, että hän oli ollut vähän väsyneempi kuin olin ajatellut. Tiesin, ettei tästä kisasta tule hänelle helppo, Holund muisteli.

Keskiviikkona se katkeaminen sitten tuli.

Holundin mukaan Bolshunov alkaa näyttää inhimillisyyden merkkejä, kun radan nousut ovat tarpeeksi pitkiä ja jyrkkiä.

Keskiviikkona ongelmia korosti vielä auringon paikoitellen sohjoiseksi lämmittämä latu.

– Hän on todella hyvä tasaisemmalla, mutta pitkissä kuokkanousuissa hän on hieman heikompi. Olosuhteista tuli todella mössöiset, eikä hän ole erityisen kevyt hiihtäjät. Noissa olosuhteissa on etu olla hieman kevyempi, ja siinä mielessä meillä norjalaisilla oli pieni etu, Holund pohti.

Bolshunov ja Holund jahtaavat molemmat kisojen toista maailmanmestaruuttaan perjantaina miesten 4x10 kilometrin viestihiihdossa.