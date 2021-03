Hiihtokuningatar Marit Björgen ylistää ystävänsä Riitta-Liisa Roposen huikeaa ennätystä – ”Minä en pystyisi tuohon”

Kaikkien aikojen paras maastohiihtäjä Marit Björgen on hämmästynyt Riitta-Liisa Roposen motivaatiosta ja tasosta.

Kaikkien aikojen menestynein maastohiihtäjä Marit Björgen on palaamassa kilpaladuille.

Reilun kahden viikon päästä 41 vuotta täyttävä Björgen hiihtää sunnuntaina Ruotsin Sälenissä käytävässä Vasaloppetissa. Peräti 90 kilometrin mittainen kilpailu on osa pitkien matkojen Visma Ski Classics -kilpailusarjaa.

Ilta-Sanomat oli mukana etäyhteydellä järjestetyssä Björgenin tiedotustilaisuudessa, joka pidettiin vain hetki Norjan kulta- ja Suomen pronssijuhliin päättyneen naisten 4x5 kilometrin MM-viestin jälkeen.

Björgen piti Norjan nelikon suoritusta fantastisena, mutta kehuja riitti myös Suomen viestinaisille.

– En oikeastaan yllättynyt Suomen mitalista. Tiesin, että heillä on hyvä joukkue ja että he pystyvät voittamaan mitalin, jos saavat kaiken mitattua ulos, Björgen vastasi Ilta-Sanomille.

– Olosuhteet olivat kaikille vaikeat, ja viestissä voi aina tapahtua mitä tahansa. Oli mahtavaa katsoa, miten Suomi (Krista Pärmäkoski) taisteli viimeisellä osuudella Yhdysvaltojen kanssa. On hienoa nähdä, että Suomi on taas huipulla, Björgen jatkoi.

Marit Björgen (oik.) voitti yhden kahdeksasta olympiakullastaan Pyeongchangin 30 kilometrin kilpailussa vuonna 2018. Krista Pärmäkoski saavutti pronssia. Torstaina Björgen ihaili Pärmäkosken taistelua viestin ankkuriosuudella.­

Käsittämättömät 40 arvokisamitalia, joista 8 olympia- ja peräti 18 MM-kultaa, urallaan voittanut Björgen oli 38-vuotias ilmoittaessaan kesällä 2018, että hänen huippu-urheilu-uransa on ohi.

Torstain viestissä Suomen joukkueen Riitta-Liisa Roposesta tuli Björgenin tavoin maastohiihdon ennätysnainen: Roponen, joka on tänään 42 vuoden, 9 kuukauden ja 29 päivän ikäinen, on nyt kaikkien aikojen vanhin pohjoismaisten hiihtolajien MM-mitalisti.

Björgen ja Roponen ehtivät tulla tutuiksi kilpailtuaan lukuisia kertoja toisiaan vastaan.

– Meistä tuli hyviä ystäviä, ja oli todella mahtavaa nähdä hänen olevan yhä tuolla tasolla. Olen erittäin vaikuttunut siitä, että hän on yhä tuossa kunnossa, ja ennen kaikkea hänen motivaatiostaan pysyä huipulla, Björgen sanoi.

– Riitta-Liisa myös osoittaa, että 40 vuotta täytettyäänkin on mahdollista urheilla noin kovalla tasolla.

Riitta-Liisa Roponen (vas.) ja Marit Björgen istuivat rinnakkain Rukan maailmancupin lehdistötilaisuudessa marraskuussa 2011.­

Björgen ilmoitti viime kesänä aloittavansa kilpailemisen uudelleen. Ilta-Sanomat kysyikin Björgeniltä, voisiko tämä kuvitella olevansa samanikäisenä, siis lähes kahden vuoden kuluttua, samassa kunnossa kuin Roponen nyt ja hiihtävänsä MM-mitaleista.

– En! Tiedän, miten kovaa työtä tuolla tasolla urheileminen vaatii. Minun osaltani se on ohi. En pystyisi enää samaan, Björgen kommentoi.

Björgenin tietäen hän ei varmasti ole lähdössä 90 kilometrin mittaiseen Vasaloppetiin huonossa kunnossa. Silti hän sanoo olevansa jopa hermostunut ennen sunnuntaina odottavaa brutaalia koitosta.

– Tunnen olevani ihan ok kunnossa ja odotan kisaa innolla. Mutta en oikein tiedä, miten kovaa muut tytöt menevät. Olen nähnyt kilpailuja televisiosta, mutta sen perusteella on vaikeaa tietää, miten kovaa heidän vauhtinsa oikeasti on.

– En ole varma, olenko siinä kunnossa, missä pitää olla siinä vauhdissa pysyäkseen. Olen paitsi innoissani, myös vähän hermostunut, Björgen puntaroi.