Päävalmentaja Ville Oksanen yritti neuvoa Riitta-Liisa Roposta ennen viestiosuutta – konkarimitalisti latasi tylyn vastauksen

Riitta-Liisa Roponen juhlii Oberstdorfissa 42-vuotiaana uransa kahdeksatta arvokisamitalia.

Kun Riitta-Liisa Roposelta, 42, kysyy, olisiko hän syksyllä odottanut istuvansa maaliskuussa median edessä MM-mitalistina, saa suoran vastauksen.

– Olisin nauranut aika makeasti, jos olisit tuollaisen heittänyt silloin alkukaudesta, Roponen myhäilee lehdistötilaisuudessa tuoreena naisten viestihiihdon pronssimitalistina.

42-vuotias konkari on harjoitellut tämän kauden erillään maajoukkueesta aviomiehensä ja valmentajansa Toni Roposen johdolla. Ensimmäinen osoitus parrasvalojen ulkopuolella tehdystä erinomaisesta työstä nähtiin tiistaina vapaan kympin henkilökohtaisessa kisassa, jossa Roponen sijoittui kymmenenneksi.

Torstaina tuli sitten todellinen jättipotti. Roponen toi Suomen kolmannelta osuudelta vaihtoon tiukasti Saksan ja Yhdysvaltain vauhdissa, ja Krista Pärmäkoski hoiti ankkuriosuudella loput.

Roposesta tuli pohjoismaisten hiihtolajien arvokisahistorian vanhin mitalisti.

– Kyllähän tämä on iso juttu, tulla oman tukijoukkoni kanssa, ”yhden hengen joukkueella”, maajoukkueeseen mukaan ja sitten vielä viestijoukkueeseen, Roponen fiilisteli ja taputteli itseään ansaitusti olkapäälle.

– Hienoa työtä, Ritu ja Toni ja muut Haukiputaan treenikaverit!

Riitta-Liisa Roponen (oik.) on päivän työnsä tehnyt ja lähettää matkaan ankkuri Krista Pärmäkosken.­

Roposen suoritus torstaina oli kokeneen hiihtäjän taktinen taidonnäyte.

Lähtöpaikka kolmannelle osuudelle oli hankala, ja jopa kaiken nähneelle Roposelle uudenlainen. Johanna Matintalo toi Suomen vaihtoon kuudentena, noin neljä sekuntia Saksan, Yhdysvaltojen ja Sveitsin perässä.

Sen sijaan, että Roponen olisi yrittänyt hyökätä heti kolmikon kantaan, hän antoi eron Saksaan ja Yhdysvaltoihin venähtää jopa kymmeneen sekuntiin ennen kuin kiri toisella kierroksella näiden kantaan.

– Se oli aika vaikea paikka lähteä hiihtämään. Ville (naisten joukkueen päävalmentaja Ville Oksanen) yritti tulla neuvomaan, niin käytin semmoista tuttua lainausta, että ”Shut up, I know what I’m doing”. Oma hiihto piti kuitenkin lähteä tekemään, oli älyttömän vaikea keli tänään.

Riitta-Liisa Roponen hiihti torstain viestissä Suomen kolmososuuden.­

Roposen erikoislaatuinen intiaanikesä on saanut parin vuorokauden sisällä melkoisen huipennuksen. Jo syksyllä oli selvää, että tähtäimiä oli tällä kaudella vain yksi.

Halusin hiihtää tällä kaudella semmoisia kisoja, mistä tykkään, eli vapaan kisoja, ja ne lähtikin menemään hyvin. Minulla oli kalenterissa yksi ainoa merkintä tälle kaudelle, ja se oli tuo kympin kisa. Tiesin, että sen kautta voi päästä myös viestiin, mutta kaikki panostus oli siihen kymppiin. Onneksi se meni hyvin ja pääsin tähän mukaan.

Roponen juhli MM-mitalia ensimmäistä kertaa 16 vuotta sitten Oberstdorfin edellisten MM-kisojen parisprintissä. Torstaina ympyrä sulkeutui kauniisti: uran kahdeksas MM-mitali oli yksi ikimuistoisimmista.

– Varmasti tämä oli yksi niistä hienoimmista. Kun eilen kysyttiin samaa, mieleen tulivat olympiamitalit, mutta kyllä tämäkin tuntuu aika hyvältä ja varmasti vielä paranee tästä, kun päivä etenee ja mitali tulee kaulaan, ikitaistelija hymyili.