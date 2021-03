Ruotsin viestikilpailusta tuli fiasko – länsinaapurissa täysi hätätilanne: ”Tämä on painajainen”

Ruotsin viesti meni penkin alle.

Ruotsin naisten joukkue lähti 4x5 kilometrin viestiin isona ennakkosuosikkina.

Mitalin piti olla varma ja kultaankin hyvät mahdollisuudet.

Torstaista kuitenkin muodostui ruotsalaisittain synkkä päivä, farssi.

Jonna Sundling oli vaikeuksissa jo avausosuudella, mutta katastrofi syveni kakkososuudella.

Kaiken urallaan voittanut Charlotte Kalla sinnitteli huonoilla suksilla ja toi Ruotsin toiseen vaihtoon 1.40 minuuttia Norjan perässä. Kalla hävisi viidellä kilometrillä kärjelle noin puolitoista minuuttia.

Ruotsalaismedia järkyttyi omiensa mahalaskusta.

– Tämä on painajainen, jota on vaikeaa ymmärtää ja selittää, ennen kuin tiedämme enemmän. Tämä on suorastaan shokeeraavaa, SVT:n asiantuntija Jacob Hård huokaili tv-lähetyksessä.

– Charlotte Kalla lähti vain 12 sekuntia kärjen perässä toiselle osuudelle. Sen jälkeen kaikki meni pieleen, Expressen kirjoittaa.

Ruotsin päävalmentaja Anders Byström kertoi SVT:n lähetyksessä, että Kalla kärsi huonoista suksista.

Naisten viesti on vielä kesken. Norja johtaa ja Suomi taistelee pronssista ankkuriosuudella.