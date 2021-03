Jevgeni Belov, 30, jäi Instagramin pauloihin – hiihtopomo Jelena Välbe väläytti rajua ratkaisua: ”Muu ei toimi”

Jelena Välben mielestä sosiaalinen media vetää venäläisurheilijoita liikaa pauloihinsa.

Venäjän hiihtomaajoukkueen pomo Jelena Välbe suunnittelee tiukkaa ratkaisua joukkueensa suoritustason nostamiseksi. 52-vuotiaan Välben mielestä hiihtäjät viettävät liikaa aikaa sosiaalisessa mediassa.

Mitä tehdä? Otetaan puhelimet pois, Välbe miettii.

– Olemme vieneet urheilijoiden puhelimet ennenkin. Uskon, että meidän pitää tehdä niin taas. Vain kova kuri tuottaa tuloksia. Muu ei toimi, Välbe kertoi venäläismedia R Sportille, jota Aftonbladet siteeraa.

Etenkin yksi mieshiihtäjä on jo joutunut Välben tähtäimeen.

– Olen sanonut, että Jevgeni Belovin pitää lopettaa Instagramin käyttäminen. Instagramin käyttö tuhoaa hänet. Hän myös viestittelee kaikkien kanssa, jotka ottavat häneen yhteyttä. Olisi ollut parempi, jos hän olisi puhunut joukkuekavereilleen, jotka ovat hänen kanssaan kisoissa. Puhelimet imaisevat heidät pyörteisiinsä, Välbe sanoi.

Myös ruotsalaislehti yritti kysyä Välbeltä asiasta, mutta hiihtomatroona viis veisasi englannin kielellä esitetyistä kysymyksistä.

Aftonbladet kysyi Venäjän mahdollisesta somekiellosta Ruotsin tähtihiihtäjän Frida Karlssonin, 21, mielipidettä. Z-sukupolven edustaja piti Välben ideaa outona. Hänestä urheilija tuntee rajansa.

– Jotkut saavat energiaa, jos he näkevät jotain siistiä sosiaalisessa mediassa. Toisilta some voi viedä energiaa, jos he alkavat pohtia liikaa ja rasittaa aivojaan. Kyllä sen itse tietää. Ei johtajan tarvitse asiasta sanoa. Eivät hiihtäjät ole lapsia, tiistain hopeamitalisti Karlsson kommentoi Aftonbladetille.

Venäjän hiihtäjät ovat dominoinet maastohiihdon maailmancupia koronavuonna, mutta MM-kisoissa menestys on ollut ohuempaa. Naiset eivät ole saaneet ainuttakaan mitalia.

Miehissä Aleksandr Bolshunov on voittanut uransa ensimmäsen maailmanmestaruuden, mutta parisprintissä Norja ja Suomi juottivat Venäjälle nöyryyttävää kalkkia.