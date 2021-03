Aleksandr Bolshunov kutsui Lahden MM-sankaria Sergei Ustjugovia vihollisekseen.

Venäjän hiihtomaajoukkueessa kuohuu. Ilta-Sanomat on jo aiemmin kertonut muun muassa Venäjän hiihtoliiton puheenjohtajan Jelena Välben purkauksista päävalmentaja Markus Crameria kohtaan huonon MM-kisamenestyksen vuoksi sekä siitä, kun tähtihiihtäjä Aleksandr Bolshunov jätti parisprintin joukkuetoverinsa Gleb Retivyhin yksin maalialueelle, kun tämä taipui päätösosuudella pronssille.

Norjalaislehti Dagbladetin mukaan nämä tapaukset ovat vain jäävuoren huippu. Ongelmat ovat syvällä hiihtomaajoukkueen ytimessä ja jopa maan kulttuurissa.

Toisin kuin esimerkiksi Pohjoismaissa, Venäjän hiihtomaajoukkue on jakaantunut neljään eri harjoitusryhmään – jotka eivät tule toimeen keskenään.

Sunnuntaina Aleksandr Bolshunov lähetti Gleb Retivyhin matkaan parisprintissä. Kun tuloksena oli vain pronssia, Bolshunov moitti Retivyhiä ja jätti tämän yksin nuolemaan haavojaan kilpailun jälkeen.­

Saksalaisen päävalmentajan Markus Cramerin vetämän harjoitusryhmän tunnetuimpia urheilijoita ovat Retivyh, Sergei Ustjugov, Jevgeni Belov ja Julia Stupak. Tämän ryhmän sanotaan olevan eniten ”länsimaisesti suuntautunut”.

Taannoin kahden vuoden toimintakiellon dopingrikkomusten vuoksi saanut valmentaja Juri Borodavko vetää ryhmää, jonka kirkkain tähti on Bolshunov. Ryhmään kuuluvat myös muun muassa Natalia Neprjajeva, Denis Spitsov ja Aleksei Tservotkin.

Entisten päävalmentajien Oleg Perevozchikovin ja Danila Akimovin harjoitusryhmään kuuluvat muun muassa Aleksandr Bessmertnyh, Andrei Larkov, Andrei Melnitshenko ja Ivan Jakimushkin.

Jegor Sorinin vetämä ryhmä koostuu vielä hieman tuntemattomammista urheilijoista, kuten Tatjana Sorina ja Ilja Poroshkin.

Sergei Ustjugov sanoo mieluummin lopettavansa uransa kuin liittyvänsä Aleksandr Bolshunovin seuraksi Juri Borodavkon valmennusryhmään. Bolshunov kuvailee Ustjugovia vihollisekseen.­

Erityisesti Cramerin ja Borodavkon ryhmät ovat Dagbladetin mukaan pahasti tukkanuottasilla.

Lahden MM-kisoissa vuonna 2017 kaksi kultaa ja yhteensä viisi mitalia voittanut Ustjugov on kärsinyt viime vuosina vatsasairauksista sekä jalkavaivoista, ja viime vuoden lopulla hän sairasti koronan. Laskevan tuloskäyrän vuoksi hänelle on ehdotettu liittymistä Borodavkon valmennusryhmään. Ustjugovin vastaus on yksiselitteinen.

– Ymmärrän, jos joku ei ole tyytyväinen tuloksiini. Mutta olen aikuinen urheilija, enkä siedä hänen harjoitustensa kuormitusta. Mieluummin lopetan urani kuin liityn Juri Borodavkon ryhmään, Ustjugov sanoi viime viikolla Venäjän uutistoimistolle Tassille.

Ustjugov on myös viitannut Borodavkon muihin valmennusmetodeihin sanomalla, että hän elää mieluummin terveenä urheilu-uransa jälkeen. Suhdettaan Bolshunoviin hän kuvailee viileästi.

– Emme ole parhaita ystäviä. En tiedä, miten hän harjoittelee, mutta olen kuullut, että hän harjoittelee paljon, kovaa ja yksin, Ustjugov sanoo.

Bolshunov on kaksikon välien kuvailussa suorempi.

– Minä ja Sergei olemme vihollisia. Ladulla voimme auttaa toisiamme, mutta ystäviä emme ole, Bolshunov sanoo Dagbladetille.

Aleksandr Bolshunov juhli yhdistelmäkilpailun kultaa Oberstdorfissa lauantaina.­

Kuinka ollakaan, juuri näiden kahden ryhmän välillä on syvä juopa, joka ulottuu myös hiihto- ja jopa valtionjohtoon saakka.

Hiihtoliiton puheenjohtaja Välbe on arvostellut suoraan Cramerin valmentamien urheilijoiden edesottamuksia Oberstdorfin MM-kilpailuissa.

– Cramerin ryhmä on epäonnistunut kunnonajoituksessaan, Välbe sivalsi venäläisen tv-kanavan Matchin haastattelussa.

Ustjugov lähti jo kotiin Oberstdorfista tehtyään paikan päällä vain yhden harjoituksen.

Entinen mestarihiihtäjä Jelena Välbe on ollut suorasukainen Markus Cramerin valmennusryhmän suorituksista.­

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kannanotot eivät ole ainakaan vähentäneet skismaa hiihtoleirien välillä.

Uutistoimisto Tassin mukaan Kremlin verkkosivuilla julkaistiin Bolshunovin voittaman yhdistelmäkilpailun jälkeen sähke, jossa presidentti ylisti Bolshunovin voimaa ja kertoi kaikkien hiihdosta kiinnostuneiden venäläisten olevan iloisia tämän voitosta.

– Toivotan sinulle parasta onnea ja lisää menestystä, Putin kommentoi Tassin mukaan.

Entisen huippusprintterin Aleksei Petuhovin mukaan Bolshunov haluaa täyttää presidentin toiveen.

– Bolshunov tekee valtavasti töitä voidakseen tuoda Venäjälle kultaa. Hän on tyytyväinen vain kultaan. Hänen ajattelussaan muita mitaleita ei ole olemassa, Petuhov selitti Bolshunovin kylmää suhtautumista Retivyhiin pronssimitalin jälkeen.

Joku voisi ajatella, että onneksi Suomen yhtenäisen ja iloisen joukkueen kapteeni on Iivo Niskanen, joka oikein ilkeäksi heittäytyessään tyytyy ajelemaan muiden mieshiihtäjien hiuksia.