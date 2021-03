”Hyvärinen... ei aivan yllä tuohon andorralaisen aikaan” – lilliputtimaan hiihtäjä pesi koko Suomen joukkueen!

Irineu Esteve Altimiras oli keskiviikkona parempi kuin yksikään suomalainen.

”Hyvärinen... ei aivan yllä tuohon andorralaisen aikaan.”

Sanat ovat Ylen Jussi Eskolan selostuksesta keskiviikkona hiihdetystä miesten 15 kilometrin (v) kilpailusta Oberstdorfin MM-kisoissa.

Siis mitä ihmettä? Suomalaiset katsoivat andorralaisen mononkantoja?

Perttu Hyvärinen ei pystynyt päihittämään loppukirissään Andorran Irineu Esteve Altimirasia, mutta oli silti kilpailun paras suomalainen: 17:s.

Andorran hiihtoliitto iloitsi ykköstykkinsä onnistumisesta Twitterissä.

– 15. sija 15 kilometrin kilpailussa Oberstdorfissa, liitto julisti tilillään.

Tekstiin oli liitetty kuva lopputuloksista.

Hyvärinen oli kilpailun paras suomalainen, joten yksi andorralainen siis pesi koko Suomen poppoon. Mikä hän oikein on miehiään?

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Suomen koko hiihtomaajoukkue kumarsi andorralaiselle. Altimiras teki historiaa jo 2018 Lillehammerissa maailmancupissa jättämällä kaikki suomalaiset taakseen.

– Sain ensimmäiset maastohiihtosukseni viisivuotiaana ja menin hiihtämään vanhempieni kanssa. En kuitenkaan innostunut ja vaihdoin lajia alppihiihtoon. Harrastin sitä noin 12-vuotiaaksi, mutta se lakkasi vähitellen kiinnostamasta, Altimiras kertoi kolme vuotta sitten.

Hän palasi 14-vuotiaana hiihtoladulle.

– Jäin koukkuun ja sillä tiellä olen edelleen. Rakastan sitä, että tässä lajissa löytyy aina uusia yksityiskohtia, joita hioa. Pidän myös harjoittelusta luonnossa.

Vaikka Andorra on vain 77 000 asukkaan maa, Altimiras ei ole mikään latutulppa. Hän menestyi mukavasti jo nuorten MM-hiihdoissa 2017 ja 2018.

24-vuotias andorralainen on hiihtänyt kuluvan kauden maailmancupissa parhaimmillaan yhdeksänneksi. Tämä tapahtui vuoden alussa Sveitsissä.

Hänen sijoituksensa tammikuun lopussa Falunin maailmancupin 15 kilometrillä (v) oli 31:s, joten hän pystyi parantamaan sijoitustaan merkittävästi MM-kisoissa samalla matkalla.

Ennen keskiviikkoa andorralaisen paras sijoitus aikuisten MM-kisoista oli 20. sija skiathlonissa Seefeldissä kaksi vuotta sitten.

– Luulen, että voimme olla erittäin tyytyväisiä kilpailuun. Kaikki sujui melko hyvin. Sukset olivat nopeat, hiihtäjä kommentoi Andorran liiton sivuilla.

Myös valmentaja Joan Erola oli tyytyväinen.

– Mielestäni erittäin hyvä kilpailu Irineulta. On ollut hieman hankala viikko, koska hän kärsi selkäkivuista, eikä toipuminen ollut helppoa. Hän hiihti erittäin hyvin koko kilpailun. Voimme olla onnellisia, koska tämä on toistaiseksi paras tulos, jonka Irineu on saanut MM-kisoissa.