Iivo Niskasen kärsimysnäytelmä herätti huolen – Harri Kirvesniemi täräyttää radikaalin ehdotuksen MM-viestiin

Harri Kirvesniemi ei suostu hautaamaan suomalaismiesten viestimitalihaavetta.

Suomalaismiehet eivät esiintyneet edukseen 15 kilometrin (v) väliaikalähtökisassa. Alavireisen poppoon paras oli 17:nneksi hiihtänyt Perttu Hyvärinen.

Suomalaisten ykkössuosikki Iivo Niskanen oli 18:s ja häntä pitkään peesannut Markus Vuorela 28:s.

Parisprintin hopeamitalisti Joni Mäki keskeytti jo viiden kilometrin kohdalla, kun ero kärkeen oli venynyt jo yli 40 sekuntiin.

Ilta-Sanomien maastohiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi seurasi tiistain kärsimysnäytöstä mietteliäänä – muttei epätoivoisena. Hän kuvaili Hyvärisen ja Vuorelan suorituksia odotetuiksi.

Mäenkään suhteen Kirvesniemi ei suostu surkuttelemaan.

– Jonilta tällaisia suorituksia on nähty ennenkin: kun hänellä on huono päivä, kulku on todella vaisua. Mutta onneksi hän pystyy kokoamaan itsensä mahalaskujen jälkeen nopeasti. Keskeyttäminen oli ehdottomasti järkiratkaisu, sillä edessä on vielä huomattavasti merkityksellisempiä kilpailuja, hän toteaa viitaten perjantain viestikilpailuun.

Niskasen suhteen Kirvesniemi on astetta epäileväisempi. 29-vuotias olympiavoittaja aloitti railakkaasti, hyytyi ja katkaisi sauvansa. Ero kultaa huuhtoneeseen Hans Christer Holundiin kasvoi liki puoleentoista minuuttiin.

– Lopputulos oli Iivon kannalta todella karu. Mielestäni oli kuitenkin parempi merkki, että hän hiihti puoleenväliin asti mitalivauhtia eikä heti alusta asti jämäsijan tuovaa tahtia.

Suomalaiset eivät antaneet kovin ruusuista kuvaa viestivauhdistaan, vaikka Kirvesniemi valaiseekin risukasaa optimistisuuden taskulampullaan.

Norjan ja Venäjän joukkuepanokset olivat keskiviikkona sitä luokkaa, että viestin kulta ja hopea lienevät jaetut. Suomi taistelee perjantaina lähtökohtaisesti pronssimitalista Ranskan ja Ruotsin kanssa.

Ranskalaismiehet kiilasivat viidellätoista sijoille 14–22. Parhaat ruotsalaiset miehittivät sijat kahdeksan ja yhdeksän.

Kirvesniemi ennakoi yllättävää kokoonpanomuutosta Salpausselän hopeisiin viestikarnevaaleihin verrattuna.

– Meidän pitäisi karistaa Ranska ja Ruotsi perinteisen osuuksilla, ja tämänpäiväisen jälkeen on todennäköistä, että Iivo hiihtää pertsalla. Perttu antoi hyvän näytön luisteluvauhdistaan, Iivo ei. Pertun perinteisestä ei ole kaiken lisäksi mitään tietoa, kun hän jätti skiathlonin välistä.

Hiihtolegendan kaavailema muutos tarkoittaisi sitä, että 4 x 10 kilometrin viestin avaisi Ristomatti Hakola ja toisen osuuden hiihtäisi Niskanen. Hyvärinen ja Mäki kiskoisivat vapaata.

Perttu Hyvärinen antoi kaikkensa vapaan viidellätoista.­

Ratkaisu olisi uhkarohkea, sillä Oberstdorfin vapaan lenkki on perinteisen vastaavaa selvästi jyrkkäpiirteisempi. Myös hitaat olosuhteet puoltavat sitä, että viestin ratkaisut tehdään nimenomaan vapaalla.

– Perinteisen latua hinkataan jatkuvasti viestissäkin, jolloin siinä säilyy jonkinlainen luisto. Vapaan osuuksilla ladun pinta taas ehtii lässähtää kierrosten välissä, ja hiihdosta saattaa tulla suhteellisesti raskaampaa kuin tänään, Kirvesniemi povaa.

Viestihiihdon kymmenkertainen arvokisamitalisti laittaisi siitä huolimatta keihäänkärki Niskasen kakkososuudelle. Hänen mielestään Suomen kannattaisi hyödyntää maailman parasta perinteisen hiihtäjää Niskasta, koska tämä voi parhaimmillaan repiä Ranskaan ja Ruotsiin riittävän ison eron.

– Suomen joukkue hiihtää luultavasti paremman loppuajan, jos Iivo pistetään hiihtämään perinteistä. Hän voittaa Perttua enemmän pertsalla kuin vapaalla. Suomen kannattaisi tavoitella parasta mahdollista loppuaikaa, eikä uhrata Niskasta vapaalle taistelemaan samantasoisten ranskalaisten ja ruotsalaisten kanssa.